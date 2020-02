Prendre un esmorzar abundant en lloc d'un gran sopar pot prevenir l'obesitat i l'alt nivell de sucre en la sang, ja que es poden cremar fins al doble de calories, segons una nova investigació publicada al 'Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism' de la Societat Endocrina d'Estats Units.





L'organisme gasta energia quan digereix els aliments per a l'absorció, digestió, transport i emmagatzematge de nutrients. Aquest procés, conegut com termogènesi induïda per la dieta (TID), és una mesura sobre el bé que està funcionant el metabolisme i pot diferir segons l'hora del menjar.









"Els nostres resultats mostren que un menjar que es pren en l'esmorzar, independentment de la quantitat de calories que conté, genera el doble de termogènesi induïda per la dieta que la mateixa menjar consumit en el sopar --explica l'autora corresponent de l'estudi, Juliane Richter, de la Universitat de Lübeck en Alemanya--. Aquesta troballa és significatiu per a tothom, ja que subratlla el valor de menjar prou en l'esmorzar".





Els investigadors van realitzar un estudi de laboratori de tres dies amb 16 homes que consumir un esmorzar baix en calories i un sopar alta en calories, i viceversa en una segona ronda. Van descobrir que el consum idèntic de calories va conduir a un TID 2,5 vegades més alt en el matí que a la nit després dels àpats altes en calories i baixes en calories.





L'augment induït pels aliments de les concentracions de sucre en sang i insulina va disminuir després de l'esmorzar en comparació amb el sopar. Els resultats també mostren que menjar un esmorzar baix en calories augmenta la gana, específicament per als dolços.





"Recomanem que els pacients amb obesitat i les persones sanes prenguin un esmorzar abundant en lloc d'un sopar abundant per reduir el pes corporal i prevenir malalties metabòliques", apunta Richter.