Igea amenaça amb presentar-se a les primàries després del pacte a Euskadi

Francisco Igea, vicepresident de la Junta de Castella i Lleó i líder del corrent crític 'Cs Eres Tú', ha assenyalat aquest divendres a Múrcia que si els militants es manifesten en favor del canvi, "com així sembla que va a succeir, Arrimadas els escoltarà però, si no és així, caldrà prendre una decisió, perquè nosaltres tenim clar que defensarem el que creiem que és millor per al partit i per a aquest país".





Igea s'ha referit així a la possibilitat de disputar el lideratge de la formació taronja a Arrimadas, una decisió que segons ha dit "encara no té presa", encara que ha reconegut que sí que té presa la decisió de "escoltar els militants" que parlaran aquest cap de setmana a Valladolid.

MÉS INFORMACIÓ Els crítics de Cs no veuen en Arrimadas voluntat de consens





I és que, el corrent 'crítica', liderada per Francisco Igea, i la 'oficialista', encapçalada per l'actual portaveu de Ciutadans al Congrés, Inés Arrimadas, mesuren aquest cap de setmana 'pes polític' a la Comunitat amb l'elecció dels 29 compromissaris que estaran a l'Assemblea General del partit que es celebrarà els propers 14 i 15 de març.





En total, s'ha presentat 83 candidats que seran votats, majoritàriament, aquest dissabte per via telemàtica. Diumenge ho faran a Valladolid on la majoria dels afiliats va sol·licitar fer-ho en urna, procés que va autoritzar la gestora a l'igual que en altres set províncies a tot el país.









En aquest sentit, Igea ha remarcat que "quan hagin parlat els militants, sabrem si té una de les condicions per liderar un partit --en relació amb Inés Arrimadas--, que és escoltar i fer cas a la militància".





El líder del corrent crític 'Cs Eres Tú' creu que el partit té ganes de reaccionar a una derrota electoral "sense pal·liatius". "Creiem que la majoria de militants de Cs vol que el partit segueixi sent de centre, amb capacitat de prendre acords a esquerra i dreta, i autònom", ha afegit.





D'altra banda, s'ha referit als pactes que Cs està realitzant amb el PP de cara a les eleccions autonòmiques. "Avui hem vist com pactavem, però encara ningú ens ha explicat quin és el programa, quina part del nostre programa és el que va a ser admès en aquestes aliances, i això hauria de ser l'important".





Els acords polítics, defensa Igea, "és millor fer-los de manera postelectoral i, en qualsevol cas, han de ser acords programàtics, perquè vam venir a la política a canviar les coses".





"Aquest país no necessita més fronts ni més trinxeres, perquè no hi cap ningú més en la trinxera de la dreta, aquest país necessita un partit que es mantingui en el centre sense por", ha asseverat.





Tot i així, en el cas que es donés un gir en la direcció del partit, Igea ha dit que els acords es complirien perquè "som gent de paraula", i ha recordat el pacte de Govern amb el PP amb el qual es governa a Castella i Lleó.





Pel que fa a el suport parlamentari de VOX que rep en la Regió de Múrcia el Govern de coalició en el qual està Cs, ha defensat que l'acord signat és amb els populars, encara que es pugui arribar a acords parlamentaris "amb partits populistes, tant de dretes o d'esquerres ", però ha insistit que no li agradaria estar en un govern sustentat per populistes.