La Generalitat obre un nou expedient a Cabify

La Generalitat ha obert un nou expedient informatiu a l'empresa Prestige & Limousine, filial de Cabify, per comprovar que compleix amb la normativa vigent, han informat fonts de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.





Aquesta expedient arriba després que l'administració catalana sancionés amb més de 30.000 euros a Cabify per diversos motius, en aplicació del decret llei aprovat a principis de l'any passat pel Govern per regular l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC).









La Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ja havia obert un total de 54 expedients informatius a Prestige & Limousine, que es van saldar amb sancions d'uns 600 euros cadascuna.





El primer expedient de Govern contra aquesta empresa va arribar al març de 2019, dos mesos després de l'aprovació del decret llei 4/2019, que obliga els VTC a precontractar seus serveis amb una antelació mínima de 15 minuts a Catalunya.





La norma prohibeix que aquest tipus d'empreses puguin indicar on es troben els seus vehicles abans que un client els contracti i que no puguin circular per les vies públiques buscant usuaris ni captar-si haver estat precontractats, de manera que han d'estar estacionats en aparcaments i garatges quan no fan cap servei.





L'incompliment de qualsevol de les condicions fixades pel decret llei de la Generalitat es considera una infracció greu, amb multes que poden arribar fins als 1.400 euros, d'acord amb la Llei 12/1987 de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor.