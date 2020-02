Vox i PP intentaran tombar el nomenament de Dolores Delgado com a Fiscal General de l'Estat

Vox, ultima el recurs per presentar-lo al Suprem el més aviat possible i el PP estudia si sumar-se a aquesta iniciativa d'impugnar la decisió de Consell de Ministres i es farà davant la Sala del Contenciós Administratiu de Tribunal Suprem.









Amb aquesta acció el que està en dubte no són els 15 anys de jurista de reconegut prestigi de Delgado, sinó l'aparença "d'independència" de la fiscal perquè "no és tan clara" després dels càrrecs que ha exercit en l'últim any.





L'Estatut Orgànic del ministeri fiscal exigeix per al càrrec de fiscal general de l'Estat la "imparcialitat", una característica que els membres de Vox i PP no creuen que tingui pel fet d'haver estat ministra de Justícia fins al gener en l'anterior Govern i diputada al Congrés pel PSOE.





HI HA UN PRECEDENT DE 1994





El Ple de la Sala Tercera del Suprem va declarar il·legal el 1994 el nomenament del fiscal general de l'Estat, Eligio Hernández, a l'entendre que els set anys que va exercir el càrrec de delegat de Govern de Canàries no van constituir un exercici efectiu de la seva professió de jurista.





La impugnació la van realitzar la Unió Judicial Independent (UJI), l'Associació Professional de la Magistratura (APM) i l'Associació de Fiscals (AF), no els partits polítics. El Ple de la Sala Tercera del Suprem va estudiar els recursos contra el nomenament i es va aconseguir l'acord de declarar il·legal aquesta designació, amb alguns vots discrepants.





Des de la seva designació, Delgado ha hagut de fer front a tot tipus de retrets no només per la seva independència sinó també per les seves relacions amb el comissari Villarejo, a la presó provisional.





Delgado al Congrés va tractar de defensar-se, fent un recorregut per la seva trajectòria professional i demanant la confiança en el funcionament de la Fiscalia. Delgado haurà de mantenir-se al marge de causes que li poden afectar directament com, precisament, 'el cas Villarejo' o sobre les decisions que ha pres com a ministra, com les relacionades amb "el procés".