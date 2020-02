La política exterior 'paral·lela' de Podem al govern de Sánchez

Després de la trobada de el vicepresident de Govern amb el subsecretari d'Exteriors de Govern de Mèxic, Maximiliano Reis Zúñiga, Enrique Santiago, de Podem s'ha reunit al Congrés amb excombatents de les FARC i dirigents de govern cubà, tots dos crítics amb la política dels EUA .









Enrique Santiago, portaveu de Unides Podem ha defensat la postura "d'estrènyer la solidaritat amb Amèrica Llatina per lluitar contra l'ofensiva imperialista dels EUA".





El passat 14 de febrer, Santiago va rebre al Congrés dels Diputats a Pastor Alape, exguerriller colombià i membre de la Direcció nacional del partit Força Alternativa Revolucionària de Comú. La trobada va servir per "articular iniciatives per a la reincorporació política, contra l'extermini de exguerrillers, la llibertat dels que segueixen presos, la repatriació de Simón Trinitat i la recerca de recursos per al sistema autònom de defensa ", segons va explicar el propi Alape, que avui treballa com a delegat al Consell Nacional de Reincorporació.









Dos dies abans, Santiago es va reunir amb una delegació de la Central de Treballadors de Cuba, encapçalada pel seu secretari general Ulisses Guilarte. Santiago va llançar a les xarxes socials un missatge favorable al govern de el president cubà, Miguel Díaz-Canel, crític amb Washington. "L'enduriment del bloqueig dels EUA està afectant l'economia a l'dificultar el subministrament elèctric. Malgrat això 'Cuba resisteix! ", va dir Santiago.









ENRIQUE SANTIAGO SER ASSESSOR DE LES FARC





Santiago es defineix així mateix com Secretari General del PCE, Diputat d'Unides Podem-IU

al Congrés. Advocat. Defensor dels Drets Humans i la pau: les guerres sempre les perd el poble.





Aquest líder del PCE va ser assessor de les FARC (Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia) en el procés de converses amb el Govern colombià a l'Havana de 2012 a 2016. A més, és membre del cercle de confiança d'Iglesias i portaveu d'Unides Podem per temes de Llatinoamèrica.





Aquestes reunions s'han celebrat pocs dies després que el propi Iglesias es trobés amb el subsecretari d'Exteriors de Govern mexicà per a Amèrica Llatina i el Carib del govern de López Obrador , ferm defensor d'una posició de "no intervenció" a Veneçuela i contrari al reconeixement internacional de Guaidó com a president encarregat d'aquest país.









Les tres trobades s'han celebrat al marge de la política exterior oficial de el govern de coalició PSOE-Podem i en un moment delicat per a les relacions internacionals d'Espanya amb els Estats Units, marcades pels acords comercials, la crisi del Mobile a Barcelona i la reunió secreta entre el ministre de Transports, José Luis Ábalos, i la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez.





En aquest primer mes d'activitat internacional, Santiago va celebrar una altra reunió amb Paul Oquist , ministre secretari privat per a Polítiques Nacionals de la República de Nicaragua.





El PSOE "EN TEORIA" DIRIGEIX LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOVERN DE COALICIÓ I ARRONSA AMB VENEÇUELA A PETICIÓ DE PODEM





En l'àmbit de la política internacional, el pacte de coalició incloïa que el PSOE tenia tota la responsabilitat de la projecció exterior d'Espanya. No obstant això, en relació a Veneçuela segons fonts socialistes els membres de Podem demanar a Sánchez "afluixar" l'oposició a Maduro. "Iván Redondo va rebre aquesta petició de Pablo Iglesias i li va dir que sí".





En la comissió d'Exteriors de Congrés, Santiago va demanar a la ministra Arancha González Laya que es "prioritzin els interessos estratègics comuns d'Espanya i dels pobles d'Amèrica Llatina, apartant-se de qualsevol actitud injerencista". I va afegir: "A Bolívia hi ha hagut un cop d'Estat. Ens alegrem molt que el Ministeri espanyol d'Afers Exteriors parlés clarament d'una intervenció militar ".





En el ministeri d'Exteriors ja ningú dubta que la posició d'Espanya ha hagut de "flexibilitzar" pel que fa al reconeixement de Joan Guaidó, líder de l'oposició a Maduro. El govern de Sánchez, que va marcar la línia de la UE a declarar a Guaidó "president encarregat", s'ha afluixat.