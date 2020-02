Un jutjat reconeix el dret a indemnització per un vol retardat fins i tot si el passatger decideix no viatjar

En concret, el Jutjat del Mercantil número 1 de Palma ha dictat una sentència en la qual estima la demanda d'una passatgera contra Ryanair i condemna a la companyia a abonar 500 euros a l'afectada.









La demanda partia d'un vol entre Palma i Barcelona que va patir un retard superior a quatre hores, al juliol de 2019. La companyia denegava la compensació econòmica perquè la passatgera no va prendre el vol retardat.





El Jutjat no ha acceptat les al·legacions de Ryanair, a l'entendre que el dret de compensació "neix pel mer retard superior a tres hores, sent totalment indiferent que el passatger decideixi volar o no". Segons el jutge, l'únic requisit és que el passatger es presenti a facturació.





El Jutjat considera que no es pot pretendre obligar el passatger, "que ja ha patit el perjudici per la mera molèstia de la pèrdua de temps", a realitzar el viatge per mantenir el seu dret de compensació. "Aquest plantejament és completament inacceptable", conclou la sentència.