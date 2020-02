CaixaBank va aportar 9.468 milions d'euros al PIB en 2019

CaixaBank va aportar 9.468 milions d'euros al PIB espanyol al 2019 a través de la seva activitat, segons el darrer informe de l'Impacte Socioeconòmic i Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible que ha publicat l'entitat.





En un comunicat, l'entitat financera ha informat que la xifra quantifica la seva aportació a la producció econòmica en tots els seus àmbits d'activitat, incloent la contribució a l'ocupació, la inversió crediticia, els impostos pagats, els dividends repartits, l'acció social duta a terme i l'aposta per la inclusió financera, entre d'altres.





En comparació amb el 2018, CaixaBank va incrementar en 346 milions la seva contribució anual a la producció econòmica nacional, tot i que l'augment net no es va traduir en variacions percentuals i l'aportació de l'entitat al PIB al 2019 es va mantenir en el mateix percentatge que l'any anterior: 0,76%, a causa de l'escenari de creixement econòmic del conjunt de l'economia.





El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha afirmat que l'estimació de l'impacte social generat a través de l'activitat financera "és fonamental per comprovar, de manera objectiva, com CaixaBank contribueix al progrés dels territoris on opera".





"La nostra missió fonamental és precisament treballar en el suport al benestar financer dels nostres clients i, de més àmpliament, generar valor de manera sostenible per a tots els nostres stakeholders", ha destacat Gual.





També ha qualificat de fonamental fer balanç de l'aconseguit en diferents àmbits "per marcar els avanços del Grup CaixaBank cap al seu objectiu de convertir-se en una referència internacional en banca socialment responsable".





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha sostingut que des del punt de vista de l'impacte social, l'exercici 2019 "ha estat especialment marcat per la millora en l'aplicació del principi de sostenibilitat" als diferents aspectes del negoci financer.





Gortázar ha detallat que s'ha prestat "una especial atenció" als projectes vinculats a assumptes com la lluita contra la pobresa i el canvi climàtic.





"Destaquen fites com l'emissió, per primera vegada a Espanya per un banc, d'un Bonus Social en suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides", amb el qual CaixaBank ha captat 1.000 milions d'euros per finançar préstecs per a projectes socials i de creació d'ocupació a les zones més desfavorides d'Espanya, ha explicat.





APOSTA PER LA CONTRACTACIÓ ESTABLE





CaixaBank va tancar l'exercici 2019 amb 27.572 empleats, el 98,5% d'ells amb contracte indefinit, i d'ells, 431 van ser noves incorporacions al banc; i quant als salaris, la suma de tots els sous pagats per CaixaBank va ascendir als 2.059 milions d'euros.





A més, hi ha 46.440 llocs de treball més generats a través de l'efecte multiplicador de compres a proveïdors, principalment a Espanya, atès que el 95% de les companyies contractades són locals: al 2019, el Grup CaixaBank va pagar als seus proveïdors 2.183 milions d'euros.





També va contribuir a l'ocupació mitjançant la inversió creditícia: el nou finançament a negocis i emprenedors en el darrer exercici va ascendir a 4.881 milions d'euros, amb un destacat paper de MicroBank.





CaixaBank està "fermament compromesa" amb la inserció laboral de persones amb dificultats per entrar al mercat laboral i col·labora activament amb la difusió del programa d'inserció laboral Incorpora de 'la Caixa', en el qual van participar 13.613 empreses de tot Espanya i va generar 36.803 oportunitats de treball.





PAGAMENT D'IMPOSTOS



CaixaBank va ingressar a les arques públiques al 2019 un total de 2.633 milions d'euros, incloent impostos directes, impostos indirectes, recaptació de tributs de tercers, pagament de Seguretat Social i retencions per IRPF sobre la plantilla.





L'informe publicat conté per primera vegada un apartat específic de 'Negoci Responsable', en el qual analitza els aspectes de l'activitat financera que produeixen un major impacte social.





CaixaBank exerceix un "important paper" en Inversió Socialment Responsable a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management; i en estratègia mediambiental, al 2019 va aprovar la Política de Gestió de Risc Mediambiental i va establir el Comitè de Gestió del Risc Mediambiental de l'entitat i va iniciar un nou Pla de Gestió Ambiental 2019-2021.





L'entitat és "el primer banc espanyol cotitzat que compensa el 100% de les seves emissions de CO2 calculades", cosa que es va aconseguir al 2018 i que s'ha tornat a aconseguir al 2019, any en el qual l'entitat ha reduït un 75% la seva petjada de carboni, segons el citat informe.





EL BANC HA TREBALLAT PER FACILITAR L'INCLUSIÓ BANCARIA



La xarxa d'oficines de CaixaBank va comptar amb 4.118 sucursals a finals del 2019, i permet a l'entitat tenir almenys una oficina a totes les ciutats amb més de 10.000 habitants i en el 94% de les poblacions de més de 5.000 habitants, i és "l'única entitat present a 229 localitats espanyoles".





A més, durant el 2019 un total de 64 oficines han eliminat barreres arquitectòniques i el percentatge d'oficines accessibles ja ascendeix al 93%, mentre que el 99% dels caixers de l'entitat són plenament accessibles i incorporen elements específics per ajudar persones amb dificultats de mobilitat i de visió.





La xarxa d'oficines de CaixaBank va canalitzar un total de 44,7 milions d'euros en obra social, destinada a projectes d'entitats locals, un pressupost que ha finançat més de 10.600 accions, de les quals 3.825 han estat emmarcades en els àmbits de malaltia i discapacitat; 2.487, al de la interculturalitat i l'exclusió social; 1.971, a la lluita contra la pobresa, i 2.407, a altres àmbits, amb un total de 8.800 entitats beneficiades d'aquesta activitat.





Els crowdfunding solidaris dirigits a clients i no clients promoguts per l'entitat han permès recaptar més de 140.000 euros per finançar 40 projectes socials; la participació en activitats de voluntariat corporatiu, com les Setmanes Socials; o les campanyes 'Cap nen sense bigoti', en col·laboració amb el Banc d'Aliments; 'Arbre dels Somnis', a favor dels nens en situació de vulnerabilitat, o la col·laboració, a través de 'la Caixa', per a la vacunació infantil GAVI, the Vaccine Alliance.