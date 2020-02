El Ministeri de Sanitat reconeix la seva preocupació pel que passa a Itàlia amb el coronavirus

El Ministeri de Sanitat ha afirmat que Espanya està lliure de coronavirus i que actualment no hi ha "cap cas" en investigació, tot i que ha reconegut que la situació "preocupa" a Itàlia, on s'estan implementant mesures per controlar-davant el brot d'aquest cap de setmana.





"A Espanya ni hi ha virus, ni s'està transmetent, ni tenim cap cas", ha assegurat aquest diumenge el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, en la roda de premsa posterior a la reunió de Comitè de Seguiment del Coronavirus que s'ha celebrat al Ministeri de Sanitat.





En aquest sentit, ha destacat que han de valorar si el risc de transmissió a Itàlia existeix. "Això no podrem valorar fins que Itàlia no ens doni informació detallada. Estan comunicant tot el que poden, sabent que els seus recursos estan destinats a controlar la transmissió", ha dit.





"El nostre intercanvi amb Itàlia és més alt que amb, per exemple, l'Iran, pel que hem de tenir una mica més de cura", ha assenyalat Simó, que ha afegit que Itàlia genera "certa inquietud a tots" i que a nivell de la Unió Europea "també hi ha mecanismes per reduir l'impacte".





Així mateix, ha indicat que aquest dilluns tindrà una reunió per a "discutir les zones de risc", així com "l'impacte" que pot tenir la situació a Itàlia. "Estem treballant de forma coordinada a Europa, a nivell nacional ia nivell global a través de l'Organització Mundial de Salut", ha precís.





En aquest punt, Simón ha defensat que cal entendre la situació "de manera dinàmica" però ha ressaltat que el nombre de països amb possibilitat de transmissió "és molt restringit". "Seria una mica fort parlar ara mateix de pandèmia per coronavirus", ha comentat.





MÉS DE CENT CASOS A ITÀLIA



El nombre de casos de coronavirus a Itàlia ha superat ja el centenar, segons ha informat aquest diumenge el president de la regió de la Llombardia, Attilio Fontana, mentre han entrat en vigor les restriccions de moviment decretades a última hora d'dissabte pel primer ministre italià sobre aquesta regió i el Vèneto, les més afectades per l'epidèmia.





Llombardia acapara la immensa majoria dels casos, 89, seguida de Véneto, amb 17. En aquestes regions s'han registrat els dos morts per la malaltia. A aquestes regions se sumen Emília-Romanya, amb dos casos, Laci, amb dos més, i Piemont, amb un cas confirmat, segons ha enumerat Fontana en una entrevista amb Sky TG24.





"Divendres hi va haver una notificació d'Itàlia d'un cas positiu al nord, hi ha diverses hipòtesis de l'origen d'aquest cas però encara no s'han pogut comprovar", ha explicat el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.





Per Simó, les mesures de control que ha imposat Itàlia són "molt estrictes i molt importants" i ha destacat la possibilitat que les persones realitzin teletreball "per reduir el risc". "Les mesures que està imposant Itàlia són probablement les adequades, però hem de tenir una especial cura", ha concretat.









Tot i que ha reconegut que a Itàlia hi ha "un problema en una zona concreta", que espera que "no vagi més enllà", Simó ha traslladat un missatge "de tranquil·litat" a la població espanyola i ha afirmat que gent que hagi estat en lloc com Sicília o Nàpols "no té risc de contagi".





Per combatre l'epidèmia, Espanya no s'està plantejant el tancament de fronteres i sí "informar cada vegada més i millor". "El control de fronteres, que és una possibilitat, pot tenir algun efecte molt marginal a l'inici de les epidèmies", ha subratllat Simó, destacant que les mesures que prengui el Govern han de tenir "evidència científica que tenen algun efecte positiu".





En el cas que es detecti la probabilitat de transmissió interna a Espanya, l'expert ha ressaltat que hi ha preparats protocols d'actuació amb les comunitats autònomes i les comunitats científiques "per actuar davant d'aquestes situacions".





Així mateix, ha celebrat que s'hagi aconseguit "controlar l'estigma dirigit a alguns grups poblacionals". "Hem aconseguit evitar posar barrets vermells al cap a gent per assenyalar-los. El que preocupa és el virus, no el grup poblacional concret", ha precisat.





Simó també ha explicat que el període de descens de la grip "afavoreix" a Espanya "per descartar les falses alarmes". "Cada cas sospitós genera una quantitat d'inquietud que en molts coses supera el que lògicament hauria de generar", ha manifestat.





SITUACIÓ A L'IRAN, COREA DEL SUD I XINA



Sobre els altres dos focus d'interès en l'actualitat, a l'Iran ia Corea del Sud, ha destacat que a l'Iran es parla oficialment de 18 casos en tres ciutats diferents "amb mobilitats importants de població".





Respecte a la situació a Corea del Sud, Simón ha subratllat que el brot inicial estava associat a un grup religiós "molt concret" i que aquest brot va generar un altre brot de transmissió en un altre hospital.









"No podem garantir res del que pot passar amb el brot de Corea, on el nombre de casos és important, una mica més de 500 casos. Amb corea hem de tenir molta cura", ha advertit.





Finalment, l'expert ha afirmat que a la Xina "s'està progressivament reduint el risc" ja que el nombre de casos nous "va baixant dia a dia", reduint-"de manera molt important". "Encara trigarà a controlar això un temps, però ara mateix a la Xina les coses evolucionen de forma relativament favorable", ha conclòs.