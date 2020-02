Isidre Fainé i José María Álvarez-Pallete, entre els millors empresaris d'Espanya

Isidre Fainé (Fundació Bancària La Caixa) i José María Álvarez-Pallete (Telefónica) es troven entre els millors líders empresarials d'Espanya i els únics que superen una nota superior al vuit sobre deu.













Així ho mostra l'últim estudi de la consultora Advice Strategic Consultants, que analitza, de manera semestral i des del 2005, els perfils dels millors empresaris del país a partir de 1.800 entrevistes a líders d'opinió i 2.400 més a la població general des del passat mes de novembre fins al febrer.





D'entre els 40 paràmetres que es tenen en compte per elaborar la classificació, destaquen que l'empresari sigui reconegut per la seva qualitat com a gestor; per l'experiència, coneixement o trajectòria que té; per la importància que té dins de la companyia; la seva gestió en situacions complicades; el seu compromís social; i pel contacte que manté amb els mitjans de comunicació, analistes i altres grups d'interès.





CARACTERÍSTIQUES DELS LÍDERS



En concret, el president de la Fundació Bancària 'La Caixa', Isidre Fainé, ha estat reconegut per la seva "excel·lència en la gestió empresarial, trajectòria d'èxit, la seva autoritat, prestigi, reputació, bona imatge i responsabilitat social", amb una valoració del 85%.













Tancant la classificació dels cinc empresaris amb més èxit d'Espanya se situa José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica i a qui s'associa amb la transformació digital de la companyia, que, en aquests darrers anys, ha aprofundint en intel·ligència artificial, connectivitat, 'cloud', 'big data', digitalització i l'Internet de les Coses.





Després del 'top 5', hi ha Juan Roig (Mercadona), Gonzalo Gortázar (CaixaBank), Francisco Reynés (Naturgy), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola) i Tobías Martínez (Cellnex Telecom), així com Antonio Huertas (Mapfre), María Dolores Dancausa (Bankinter), Rafael del Pino (Ferrovial), Gabriel Escarrer (Meliá).