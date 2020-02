Jordi Pujol Ferrusola demana poder personar-se com a acusació particular en el cas Villarejo

El fill gran de l'expresident autonòmic català, Jordi Pujol Ferrusola, ha presentat un escrit davant del Jutjat d'Instrucció número 6 que investiga l'anomenat cas Villarejo, en què demana personar-se com a acusació particular.













Segons el clan català, "un dels objectius" del Grup Cenyt de Villarejo, va ser la figura del primogènit del clan català i sol·licita que s'investiguin totes les accions dutes a terme contra ell.





Entre d'altres, assenyala al menys "3 intrusions en el domicili de l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola al carrer Moneders de Barcelona, el 27 de febrer de 2013" a la recerca de documentació en poder del fill de l'històric líder convergent perquè es va aplanar el domicili en el qual residien la filla petita i l'exdona de Jordi Pujol Jr.





La família Pujol va denunciar els assalts als Mossos, que van inspeccionar a fons l'habitatge. El resultat de les indagacions, en col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, va ser que s'havien trobat "empremtes especials" a l'interior de l'immoble que els Pujol i demanen ara que siguin desclassificades per si coincideixen amb les d'alguns dels comandaments policials investigats en el cas Villarejo.









D'aquesta manera, els Pujol atribueixen a la "organització criminal" per la qual està sent investigat el comissari empresonat a Estremera un operatiu similar a el de l'operació Kitchen en què Interior va disposar abundants mitjans personals i materials per arrabassar la documentació comprometedora que tenia oculta l'extresorer de l'PP Luis Bárcenas.





En la causa que investiga aquest operatiu ja s'han acreditat seguiments a la família Bárcenas sense ordre judicial, el robatori i intercepció dels seus telèfons mòbils o l'entrada en alguns dels immobles en què custodiaven documentació.





Entre les actuacions suposadament delictives, els Pujol destaquen el lliurament per part de la família Cierco, propietària de la Banca Privada d'Andorra (BPA), a la Fiscalia Anticorrupció d'un document bancari fals amb el qual es pretenia vincular a la dona d'Oriol Pujol Ferrusola amb el seu cunyat Jordi amb l'objectiu d'atribuir a l'exsecretari general de CDC "un paper de testaferro" del clan.





Atribueixen als Cierco, que asseguren treballaven en connivència amb Villarejo, una nova intoxicació a Anticorrupció. Aquest cop comptant que la Marta Ferrusola, dona de l'expresident català, ocultava 30 milions a través de les estructures financeres d'Andbank que no havien estat localitzats per la Justícia espanyola.





La família Pujol ha aportat a l'Audiència Nacional, proves per a acreditar un operatiu parapolicial, muntada per Villarejo i el comissari Marcelino Martín Blas, ex responsable d'Assumptes Interns.