Iturgaiz torna a la política per encapçalar la coalició PP-Ciutadans

Iturgaiz, que va néixer fa 54 anys a Santurce, substitueix com a cap de cartell a Alfonso Alonso, actual president del PP basc, que havia expressat el seu rebuig als termes de l'acord segellat amb Cs al País Basc per anar units als comicis del 5 d'abril per entendre que els taronges aconseguien més representació de la que mereixien en el repartiment de llocs quan ara no compten ni amb parlamentaris ni amb regidors al País Basc.









Va començar la seva trajectòria política com apoderat de les Juntes Generals de Biscaia en 1991, després va ser regidor de l'Ajuntament de Bilbao i poc després va entrar al Parlament basc. En aquest moment, es converteix en un home de confiança de Jaime Mayor Oreja, que llavors presidia el PP basc i el nomena el seu secretari general el 1993.



Després de convertir-se Mayor Oreja a ministre amb José María Aznar el 1996, quan el PP va arribar a Moncloa per primera vegada, Iturgaiz assumeix la presidenta del PP basc l'octubre d'aquell any i ocuparia aquest lloc fins a novembre de 2004.



En les autonòmiques de 1998 va encapçalar la llista del PP al País Basc i "per primera vegada en la seva història el Partit Popular va ser la segona força política més votada, recollint els millors resultats del PP basc en la seva història", segons han destacat aquest diumenge tant el líder de PP, Pablo Casado, com el secretari general de la formació, Teodoro García Egea.



VA PRESIDIR EL PP BASC QUAN ETA MATAVA



Iturgaiz va ser líder del PP basc en els temps durs quan ETA matava a càrrecs del Partit Popular. Ell estava al capdavant dels populars bascos quan la banda terrorista segrest i va assassinar el juliol de 1997 a Miguel Ángel Blanco, regidor de la localitat biscaïna d'Ermua.



El 2004, Iturgaiz deixa la presidència del PP basc -càrrec en què el substitueix María San Gil-- per formar part de la llista europea de partit. Allà a Brussel·les va passar 15 anys. No obstant això, a primers d'abril de 2019 va anunciar que abandonava la política, una decisió que es produïa només dos dies després de conèixer la candidatura europea del Partit Popular, en la qual li havien situat en el lloc 17, amb poques possibilitats d'aconseguir escó . El Partit Popular va aconseguir 12 actes en aquests comicis europeus.



A part de Mayor Oreja, Iturgaiz ha tingut durant la seva trajectòria una gran sintonia amb José María Aznar. De fet, dijous passat va assistir a la conferència que l'expresident de Govern va pronunciar a Bilbao sota el títol 'L'enfortiment d'Espanya al País Basc' organitzada per l'associació Esteban Garibay.



L'expresident del PP basc suposa per a molts càrrecs del partit la volta a les essències del partit de País Basc, després que alguns càrrecs hagin interpretat la defensa de la foralitat que ha realitzat Alfonso Alonso com un acostament al PNB, segons fonts populars . De fet, la portaveu del Grup Popular al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, va criticar la "tebior" del PP basc, unes declaracions que van indignar a Alfonso Alonso i el seu equip.



DIU QUE TORNA "IL·LUSIONAT"



Poc després de fer-se pública la seva designació com a candidat de la coalició PP + Cs -aquest dilluns ho ratificarà el Comitè Electoral Nacional del PP--, Iturgaiz ha afirmat que torna a la política "il·lusionat amb la proposta de Casado de liderar aquesta unió de ' populars 'i taronges en els comicis bascos.



"Torno a la política «il·lusionat» amb la proposta de Pablo Casado de liderar com a candidat a Lehendakari la coalició PP + Cs. Som el referent a defensar, la llibertat, la Constitució, ja Espanya a la nostra estimada terra basca", ha assegurat en un missatge al seu compte oficial de Twitter.