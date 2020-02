Sanders arrasa en els caucus demòcrates de Nevada i consolida les seves opcions

El senador Bernie Sanders, candidat de l'ala esquerra del Partit Demòcrata, ha derrotat amb claredat els seus rivals per la candidatura presidencial en els caucus de l'estat de Nevada després d'aconseguir un 46,6 per cent del suport, molt per davant del 19,2 per cent de Joe Biden.





Per darrere queden Pete Buttigieg (15,4 per cent), Elizabeth Warren (10,3 per cent) i Amy Klobuchar (4,5 per cent), segons les dades publicades pel portal Politico, cosa que deixa Sanders en una posició privilegiada per encarar la resta de la cursa de les primàries després de demostrar la seva capacitat per unir diversitat de votants.





En particular destaca la tirada de Sanders entre els joves i els 'latinos', cosa que suposa aproximadament un terç de l'electorat a l'estat de Las Vegas. Igualment s'ha imposat en els caucus del centre de la ciutat de Las Vegas, cosa que demostraria la seva capacitat de sumar sindicalistes.









"A Nevada hem forjat una coalició multigeneracional i multirracial que funciona no només a Nevada, sinó que arrassarà al país sencer", ha afirmat Sanders durant un acte amb simpatitzants a San Antonio.





La participació a Nevada ha estat alta, amb més de 75.000 assistents als caucus en un primer recompte parcial, la qual cosa supera la participació del 2016.





Sanders ja s'havia imposat en les primàries de New Hampshire a Bittiggieg, la gran sorpresa d'aquestes primàries, i a Nevada tots dos es van repartir el mateix nombre de delegats per a la convenció demòcrata que escollirà finalment al candidat al juliol. Després dels resultats de Nevada, Sanders està clarament al capdavant en nombre de delegats.





Mentre a Iowa i a New Hampshire més del 90 per cent de votants són blancs, a Nevada el 30 per cent són llatinoamericans, el 10 per cent són negres i a més té una important comunitat d'origen asiàtic. El 2016 Sanders va caure davant Hillary Clinton en les primàries en part per la falta de suport de les minories.





Ara un estudi d'Univision apunta al fet que Sanders és la primera opció per als llatinoamericans amb un 33 per cent de suport, davant del 22 per cent de Joe Biden, un suport amb vista al Superdimarts del proper 3 de març, quan es decideixen aproximadament un terç de tots els delegats amb Texas i Califòrnia com a protagonistes. A tots dos estats Sanders lidera les enquestes.





L'entorn de Buttigieg i del milionari Mike Bloomberg han advertit que si el partit no aconsegueix fer un front comú a Sanders abans del 3 de març podria aconseguir un nombre "irremontable" de delegats. Buttigieg adverteix obertament que un Sanders candidat autodenominat socialista democràtic podria ser un desastre a les presidencials.





"Sanders creu en una revolució inflexible i ideològica que deixa fora la majoria dels demòcrates, per no dir la majoria dels nord-americans. Sanders defensa una campanya de combat, divisió i polarització", ha argumentat.





Precisament el president sortint, el republicà Donald Trump, contempla coratjós el procés de les primàries demòcrates i llança els seus dards contra 'Crazy Bernie', des de la seva còmoda posició amb la candidatura republicana gairebé garantida per a les eleccions del novembre: "El Kremlin estaria donant suport a Bernie Sanders per arribar a la Casa Blanca, diu Jon Scott a Fox News. Per què ningú no m'ho havia dit?", ha publicat Trump a Twitter.