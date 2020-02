L'Atlètic remunta al Vila-real reforçant la seva posició de lliga (3-1)

L'Atlètic de Madrid va vèncer aquest diumenge per 3-1 a Vila-real CF en la jornada 25 de Laliga Santander, amb remuntada inclosa i prolongant la seva particular setmana festiva, després d'haver batut al vigent campió d'Europa i reforçant ara la seva candidatura a la tercera posició de lliga.





Aquest bon resultat va posar als matalassers amb 43 punts, els mateixos que el Sevilla per la seva victòria a Getafe. Per contra, el 'submarí groc' es va quedar amb 38 punts en la setena plaça, veient com se li escapava un bon basa de guanyar a un adversari directe a la zona noble.





La tornada al campionat de lliga va portar parsimònia, ja que el quart d'hora inicial no va tenir tirs a porta i hi va haver nul treball per a tots dos porters. I en aquestes es va aprofitar el Vila-real, fent diana en el seu primer xut. Paco Alcácer, com de costum, va exhibir aquí el seu encert amb pocs tocs.





L'exdavanter del Borussia Dortmund va efectuar un cop de dreta a mitja alçada i ajustat al pal, des de la frontal de l'àrea, que va besar la xarxa sense que Jan Oblak pogués fer gran cosa. Tot i que els jugadors matalassers van protestar a l'àrbitre, ni Ricardo de Burgos Bengoetxea va veure infracció ni va rebre ordres per l'auricular del VAR.





Els locals no lluïen espurna i van trigar en les seves respostes; això sí, va ser amb una doble ocasió. Després d'un atac embolicat per la banda dreta, Koke Resurrecció va centrar a cor de l'àrea i Álvaro Morata, ben situat entre els centrals, va executar una semivolea en escorç.





Va rebutjar la pilota Sergio Asenjo, trepitjant sobre la mateixa línia de gol, i immediatament també va aplacar el cop de cap de Vitolo Machín. Potser el grancanari estava en fora de joc en fer la seva rematada, però el porter visitant va capturar la pilota i va muntar ràpid el contraatac.





Amb aquesta incertesa i els laments per l'oportunitat a llimbs, el Metropolità rumiava tensió. Només els cops de geni de Sime Vrsaljko canviaven el ritme de l'Atleti, en una altra demostració que el lateral dret és el lloc més competit a la plantilla de Diego Pablo Simeone.









Precisament en una d'aquestes pujades va arribar l'empat local, obra de l'argentí Ángel Correa en el minut 40. Una pilota bombejada pel lateral croat, directament a l'àrea 'groga', es va convertir involuntàriament en una assistència de gol per al seu company.





El '10' blanc-primordial aquesta temporada a les hores més baixes del seu equip, li va guanyar el lloc a Pau Torres amb un esprint. D'entrada, Correa va superar amb un xut subtil la sortida d'Asenjo, beneficiant-se així de la mínima concessió donada pel Vila-real enrere.





Malgrat tot, els pupils de Javi Calleja tot just el van acusar després del descans. Al davant, Morata va posar en dificultats a Asenjo amb un xut llunyà, que l'exporter matalasser va enviar a córner. Necessitaven els dos conjunts alguna cosa que meneara el partit i així ho va interpretar el 'Cholo' Simeone, que va introduir en el camp alhora a João Félix ia Kieran Trippier.





Faltava més de mitja hora per arribar al minut 90, temps de sobres perquè el jove ariet portuguès demostrés que ja està al 100% després de la seva lesió. El Atleti va guanyar empenta ràpidament, sobretot quan el portador del '7' connectava amb el '10' argentí; i fruit d'això es va forjar el 2-1, que el va culminar Koke de cap.





Correa va controlar en el costat dret de l'àrea rival, en dos temps, i va centrar en veure al seu capità unint-se a l'atac. Koke va rematar amb un bon gir de coll i va batre a un Asenjo amb cara llarga, testimoni de com a la seva esquena fins i tot s'animava el sector més fervent de la grada local.





La remuntada havia desperezado a l'afició del Metropolità, que va recuperar la versió del dia del Liverpool i els seus jugadors van correspondre amb el 3-1 a tenor d'un robatori fet per Koke a la banda esquerra. João Félix el va anotar, llevant cert pes de sobre després de la seva absència, en rebre la passada en zona franca i disparar per baix.





L'esfèric, que va fregar en un defensa del 'submarí', es va colar entre les cames d'Asenjo. Una altra vegada el porter palentí era el damnificat dels buits que l'Atleti es fabricava entre els centrals. Javi Ontiveros, que havia entrat de refresc a la segona meitat, es va encarregar de replicar amb un xut sense aclaparaments per Oblak.





El porter eslovè tot just va haver d'esforçar en una altra ocasió, d'Alberto Moreno, fins que el cronòmetre es va esgotar entre flaix i flaix sense premi de João Fèlix. La inèrcia positiva sembla que continua en el Metropolità i que el recent 1-0 al Liverpool no va ser un oasi.