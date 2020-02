El Barça va a Nàpols sense Sergi Roberto i amb cinc jugadors del filial

L'entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha convocat 21 jugadors per afrontar el partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions d'aquest dimarts davant el Nàpols a Sant Paolo (21.00 hores), en una llista en què no hi és el lesionat Sergi Roberto i en la qual estan inclosos cinc futbolistes del filial i Riqui Puig.





La lesió del futbolista de Reus, que estarà un mes de baixa per una lesió muscular a l'adductor de la cuixa dreta, suposa un nou contratemps per al tècnic càntabre, que tampoc pot comptar amb els lesionats Luis Suárez, Ousmane Dembélé i Jordi Alba.









Per contra, el migcampista Riqui Puig ha tornat a la convocatòria després de no estar entre els elegits per al partit de la Lliga Santander davant l'Eibar, mentre que el danès Martin Braithwaite viatjarà malgrat no estar inscrit a la 'Champions'.





Per completar la llista, ha inclòs els jugadors del Barça B Iñaki Peña, Álex Collado, Ansu Fati, Ronald Araujo i Sergio Akieme. Els cinc s'han entrenat aquest diumenge amb el primer equip, en un entrenament on també hi ha hagut els futbolistes del filial Óscar Mingueza, Jorge Cuenca, Ramos Mingo, Ludovit Reis i Matheus Pereira.





En la sessió a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Setién ha comptat amb els jugadors disponibles del primer equip; els que van participar en la victòria de la Lliga de dissabte contra l'Eibar al Camp Nou (5-0).





D'aquesta manera, la llista per a Nàpols la formen Ter Stegen, Nélson Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Braithwaite, De Jong, Arturo Vidal, Umtiti, Junior Firpo, Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, Araujo i Akieme.