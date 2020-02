El Servei d’Atenció Domiciliària, origen de queixes ciutadanes

Durant l’any 2019, diverses persones s’han dirigit a la Síndica de Greuges de Barcelona manifestant el seu malestar pel Servei d’Atenció Domiciliària (SAD). Exposaven, principalment, incompliments per part de l’empresa prestadora del servei en l’àmbit d’horaris, o fins i tot per la no prestació del servei. Per bé que, d’una o altra manera, havien rebut explicacions i a vegades també disculpes, l’incompliment del servei previst (sovint amb persones d’avançada edat, que viuen soles, i amb un elevat grau de discapacitat) pot trasbalsar de forma significativa la seva quotidianitat. Fins i tot pot afectar la seva qualitat de vida, atès que un endarreriment significatiu o un incompliment del servei pot significar alteracions en els horaris de medicació o la desatenció en necessitats bàsiques com la higiene personal o el control de l’alimentació per exemple. Quan es donen incidències en la prestació del servei i les persones afectades volen presentar queixa i/o sol·liciten que millori la prestació del servei, apareixen dubtes sobre els circuits a seguir i s’observen incongruències en els documents existents.









Un altre motiu d’inquietud de la ciutadania són els canvis freqüents de professional que executa els serveis a la llar. A tall d’exemple, veiem el cas d’una usuària del SAD que va trobar-se amb la finalització del contracte laboral de la treballadora familiar que tenia assignada. Durant les quatre setmanes següents va rebre el servei per part de quatre professionals diferents.





El fet que es donin incompliments en els serveis, canvis sovintejats de professionals als domicilis, o de vegades, dèficits en l’atenció al malestar d’algunes persones usuàries del servei, suscita dubtes sobre el seguiment o control municipal que es du a terme sobre les empreses que realitzen el SAD. Com he manifestat en repetides ocasions, preocupa la qualitat del SAD que s’executa des dels serveis socials municipals, malgrat que es té coneixement dels esforços del consistori per la seva millora i innovació.





Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona hem recomanat repetidament la necessitat d’un Reglament que reguli el SAD, de forma que estiguin clarament definits els drets, els deures, les formes de seguiment, les queixes, etc. Aquest Reglament també hauria de garantir que la informació estigui plenament a l’abast de la ciutadania, en un exercici de proximitat, qualitat i transparència en l’actuació municipal.





L'Ajuntament de Barcelona ha fet públic que han estat aprovades les clàusules de licitació d'un nou contracte del SAD, que s'ha d'adjudicar durant el segon semestre del 2020 i que preveu millores importants en el servei. També es preveu un segon contracte, que es licitarà pròximament i que es dedicarà exclusivament a controlar la gestió i la qualitat del servei que faran les empreses. Estarem amatents a aquestes millores anunciades.