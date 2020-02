Sala Fènix estrena 'Mirta en espera', un monòleg tot terreny d'Ángela Palacios

La Sala Fènix és un espai escènic situat en ple Ravalistan. Un lloc recollit el vestíbul oficia així mateix d'ambigú i on l'espectador que arriba amb alguna antelació pot seure i prendre una copa de vermut a l'espera d'entrar al recinte teatral pròpiament dit. Convé situar-se prop de la porta d'accés perquè els seients no estan numerats i el que primer entra és el que escull el lloc de la seva preferència. Jo gairebé sempre opto per la primera fila, un lloc excepcional perquè permet un contacte directe, gairebé físic, amb el o els actors o actrius que intervenen en l'obra.









La programació resulta gairebé sempre innovadora i plena de sorpreses. Els últims espectacles han estat dos monòlegs en els quals, en ambdós casos, l'autora ha estat també la intèrpret. Tal va ser el cas de "No es país per a negres" de Silvia Albert Sopale, un monòleg en el qual es tractava d'una sèrie de temes no per coneguts, o de vegades merament intuïts, però no per això menys actuals i conflictius: la identitat, el racisme i la sexualitat de la dona negra. Lamento haver-m'ho perdut ja que no és freqüent trobar textos en què es tractin aquestes qüestions des de l'òptica del propi col·lectiu negroafricà i menys encara sobre un escenari.





Sí vaig poder veure en canvi el monòleg 'Mirta en espera', d'Ángela Palacios. Una actriu realment versàtil que acredita les seves capacitats en aquest monòleg ja que, al costat de la seva estructura fonamental en text, inclou agafem algunes il·lustracions musicals. Diu l'autora-intèrpret-directora que s'ha inspirat en el món del clown i que "Mirta en espera" vol ser "una paròdia dels contes de fades en què el príncep tracta de salvar la princesa desvalguda. D'aquesta manera i a través de relat es desmunten els estereotips mil vegades repetits en pel·lícules, sèries i cançons".





Ángela Palacios es desembolica amb soltesa i amb un to essencialment íntim, subratlla la ingenuïtat i la tendresa del personatge pel que la seva actuació resulta en línies generals molt convincent.