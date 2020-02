Què farien els protagonistes de 'Campeones' si els toquès el cupó de l'ONCE?

Que et toqui un cupó de l'ONCE dóna per somiar i planejar. En aquesta ocasió els protagonistes de la pel·lícula 'Campeones' que van rebre un premi Goya decideixen el que farien en el nou anunci de l'Organització Nacional de Cecs d'Espanya. L'has vist?









'Campeones' és una comèdia dramàtica de 2018 dirigida per Javier Fesser.2 La història mostra com Marc, un entrenador de bàsquet, s'haurà de fer càrrec d'un nou equip molt especial. 'Campeones' és una producció de Morena Films, Pel·lícules Pendelton i Movistar+, que compta a més amb la participació de TVE i Universal Pictures International Spain.









La pel·lícula es va estrenar el 6 d'abril de 2018. La banda sonora, a càrrec de Rafael Arnau (col·laborador habitual de Fesser), compta amb la cançó "Este es el momento" composta i interpretada per Coque Malla. La cinta va ser escollida per representar Espanya en la 91ª edició dels Premis Oscar en la categoria Millor pel·lícula de parla no anglesa.