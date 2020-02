Els comuns mouen fitxa després de conèixer-se la composició de la mesa de diàleg

La portaveu dels comuns Susanna Segovia ha assegurat aquest dilluns que la delegació que representarà a Govern central en la taula de diàleg amb la Generalitat encara pot canviar i sumar membres a la composició que es va fer públic dijous.

"Era una llista provisional. Ara sabem l'altra part de la delegació i, si hi ha d'haver canvis, es parlarà al llarg del dia i fins al dimecres", quan està previst la trobada, ha explicat Segòvia preguntada en roda de premsa per la representació de la Generalitat, que suma dos membres més que la de l'executiu de Pedro Sánchez i que inclou a membres que no són de la Generalitat.





Segòvia ha expressat la seva "sorpresa" perquè aquesta inclogui a persones que no formen part de l'Executiu català, tot i que ha ressaltat que, més enllà dels seus integrants, els preocupa que els plantejaments que portin estiguin centrats en els interessos de la ciutadania, i no en interessos partidistes, ha dit.