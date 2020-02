ERC exigeix a Govern respectar que hi hagi membres externs de la taula de diàleg

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha defensat aquest dilluns la "legitimitat" de la delegació de la Generalitat que assistirà a la taula de diàleg i que comptarà amb membres externs a l'Executiu català, tot i ser una taula de negociació entre governs, i ha demanat a Govern central que la respecti i no veti cap nom.





En roda de premsa, ha reivindicat que la delegació, que inclourà a membres de el Govern ja dirigents d'ERC i JxCat que no formen part de l'Executiu, és fruit d'un acord entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, i entre els dos partits en la base de diversos criteris per a "generar confiança i consens" dins de la pròpia delegació.





Vilalta ha destacat que és "la millor delegació possible" i ha argumentat que és vàlida perquè, malgrat que hi hagi membres de fora de Govern, representarà la Generalitat en estar designada per l'Executiu català a través d'un acord al Consell Executiu.