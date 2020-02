L'Ajuntament de Barcelona finalitzarà aquest dimarts els treballs de senyalització per convertir l'eix del carrer Creu Coberta i carrer de Sants en una via amb una velocitat límit de 30 quilòmetres per hora, en un tram de 2,4 quilòmetres de dos sentits des de plaça Espanya fins al carrer de Munné.





Ho ha explicat en declaracions a la premsa aquest dilluns la tinenta d'alcalde de Mobilitat, Janet Sanz, que ha detallat que es tracta d'una mesura necessària i una qüestió indispensable per abordar la reducció de la sinistralitat i de la gravetat de les lesions en accidents .





S'han senyalitzat un total de 512 metres quadrats de superfície de calçada i s'han instal·leu 45 senyals verticals en els dos sentits de circulació, i també s'han realitzat ajustos en la programació semafòrica per "prioritzar el pas del transport públic", ha dit la regidor de Mobilitat, Rosa Alarcón.





El canvi anirà acompanyat d'actuacions físiques per ajudar a visualitzar els conductors que entren en una zona pacificada, per la qual cosa s'utilitzaran diferents eines com radars, passos de vianants elevats, coixins berlinesos i senyalització que s'implementarà al llarg de 2020.









"Aquesta setmana se signa el decret a partir del qual el pròxim 1 de març s'estableix el límit de velocitat a 30 quilòmetres per hora en totes les vies de la xarxa secundària de la ciutat", incloent també aquelles que tinguin més d'un carril o més d'un carril per sentit, ha afegit Sanz.





Barcelona ja té implantada la reducció del límit màxim de velocitat a 30 quilòmetres per hora a les zones 30 i als carrers amb un únic carril de circulació (o un carril per sentit en aquells casos en què aquestes vies tinguin doble sentit), la qual que suposa més de la meitat dels carrers de la ciutat.





75% DE CARRERS 30





L'objectiu del govern municipal és sumar en els propers dos anys 212 quilòmetres més de carrers 30, incrementat fins al 75% el percentatge de vies de la ciutat amb aquest límit de velocitat, en unes actuacions que prosseguiran el 2021 en carrers de la xarxa principal de la ciutat.





Aquests carrers són: Via Laietana, Jordi Girona, Mandri, Travessera de Gràcia, carretera del Carmel, avinguda Mare de Déu de Montserrat, Pi i Molist, Torras i Bages, Almogàvers, Taulat, Diputació i Consell de Cent, i a finals de 2021 està previst arribar a el 75% de les vies a velocitat 30 o menys a la ciutat.