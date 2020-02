El Mobile World Congress de 2021 es fixa de l'1 al 4 de març

El Mobile World Congress (MWC) 2021 se celebrarà de dilluns 1 a dijous 4 de març, més tard del seu tradicional data, l'última setmana de febrer, segons consta a la pàgina web de la sala.









Segons publica 'El País', la GSMA, associació que organitza el Mobile, donarà més detalls de l'edició de 2021 a finals de març.





Els organitzadors del MWC han demanat "paciència" mentre afronten els efectes de la cancel·lació del congrés d'aquest any, el que ha ressaltat que té conseqüències molt significatives per a l'organització.





El Mobile 2020 s'havia de celebrar des d'aquest dilluns fins dijous a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), però la GSMA va decidir cancel·lar-lo pel brot mundial de coronavirus i l'anul·lació massiva d'empreses participants.





El congrés tecnològic preveia per a l'edició d'aquest any més de 110.000 assistents provinents de 200 països, una mica més que el rècord de participació de fa un any, i un impacte econòmic de 492 milions d'euros.





El saló esperava generar en la seva quinzena edició a Barcelona al voltant de 14.100 llocs de treball temporals, a més de comptar amb més de 3.000 expositors i de 170 delegacions governamentals.