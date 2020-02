La Guàrdia Civil assegura que manté les seves competències tot i la policia marítima de Mossos

La directora de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, ha considerat que no ha d'haver "cap problema" per la creació d'una policia marítima dels Mossos d'Esquadra. "Hi pot haver aquí una concurrència de competències", ha indicat, tot i que ha incidit que l'Institut Armat seguirà mantenint les seves.









Gámez, que ha presidit la presa de possessió del nou cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Màlaga, ha explicat que el fet que els Mossos tinguin una unitat de la mar "és per a policia administrativa i és en aigües interiors i les competències de les Guàrdia Civil en tot cas les seguirà mantenint i les té en el mar territorial".





"Amb la qual cosa pot haver aquí una concurrència de competències i després hi ha les exclusives de la Guàrdia Civil, que les seguirà mantenint. No hi ha d'haver cap problema per aquesta circumstància", ha manifestat preguntada pels periodistes per la preocupació de sectors de la Guàrdia Civil davant això.





D'altra banda, qüestionada per plans especials implantats a la Guàrdia Civil, la directora d'aquest cos ha recordat que ja s'estan duent a terme en la lluita contra el narcotràfic, com ara el del Camp de Gibraltar, "que estan responent molt eficaçment". "Els mecanismes estan posats, estan funcionant i continuen", ha assegurat.





Pel que fa a la violència de gènere, ha incidit que estan posant "tot l'esforç en aquesta batalla i en la formació de personal pel que fa a la persecució de delicte i sobretot la prevenció, que és més complexa encara i ha de ser una cosa compartida amb tota la societat ".





"És compromís d'aquest Govern incrementar els mitjans que siguin necessaris perquè la violència de gènere pugui arribar a la seva fi, que és el que esperem i desitgem", ha manifestat.