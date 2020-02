MÃ©s de 3.500 alumnes participen al concurs literari Ficcions

El concurs literari Ficcions, adreçat a joves que estudien el segon cicle d’ensenyament secundari i de batxillerat en centres educatius de Catalunya, Illes Balears i País Valencià, celebra la 12a edició.





L’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura, organitza aquesta iniciativa d’èxit creixent per a la promoció de la lectura i l’escriptura en llengua catalana.





Participen en l’edició d’enguany 3.660 alumnes de 277 centres educatius, majoritàriament de Catalunya (2.419).





La dinàmica del concurs consisteix a escriure una història en català, dividida en tres capítols. S’hi pot participar de manera individual o en grup de fins a tres persones, que poden ser de diferents classes i instituts. El punt inicial de la història s’ha d’escollir entre diversos textos proposats que enguany són de Gemma Lienas; Joan-Lluís Lluís; Irene Solsona; Joan Roís de Corella i Jordi Sierra i Fabra.





Tota l’activitat es du a terme per Internet, mitjançant el web www.ficcions.cat, on cal registrar els participants, i pujar els capítols escrits. En aquest espai hi ha els recursos necessaris per a escriure el relat i les dates i condicions específiques de lliurament de cada capítol. A final de març el jurat començarà a valorar quina és la millor història tenint en compte la qualitat literària, la coherència argumental, i la originalitat dels textos.