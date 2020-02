El mal govern

Un mal govern es defineix entre d'altres factors pels seus cercles de corrupció, per les seves mancances en la rendició de comptes, pel clientelisme polític que alimenta i per la seva incapacitat per fer de la funció pública una estructura independent al servei de la ciutadania. Així ho expliquen molt clarament Piatoni, Villoria, Dahlström o Lapuente.





A més, la nostra Democràcia sorgeix d'un sistema d'accés al poder formulat durant la Transició que tancava alguns instruments de participació ciutadana, el que ha impedit l'obertura de les institucions, que han seguit dominades per un patriarcalisme de segles. La conseqüència és que patim una societat democràtica que camina amb dificultat per passadissos estrets.





El nostre sentit democràtic ens obliga a difondre per tota la societat el que va dir al seu dia el fiscal general de l'estat Conde-Pumpido: Espanya no és un país sistèmic de corrupció sistèmica, sinó un cas de corrupció política. Per això les institucions independents no tenen bona acollida: són mers bonsais de l'ordenament jurídic.





Per no viure en el núvol estatal és bo trepitjar sòl i veure el que passa en la vida local i regional, en la qual moltes vegades els governs es veuen esquitxats per aquest efecte negatiu del mal govern, deixant-se arrossegar per somnis de grandesa que res tenen a veure amb la innovació i la creació d'una economia sana. Per desgràcia, la Regió de Múrcia sap molt d'aquesta parafernàlia de projectes fantasiosos com el del Parc Paramount, la urbanització massiva de Cap Cope, el Gorg o l'Aeroport, i a més l'especulació ha comès el gran crim ambiental de la destrucció del Mar Menor . Són exemples d'un sistema corrupte que de forma mafiosa ha encobert aquestes operacions especulatives sense escrúpols amb conseqüències mortíferes per a la natura, la vida econòmica i la convivència social. Una trama que ha contaminat ments, estructures, institucions i un sistema general. Un crim contra la naturalesa de molt difícil recuperació.





Aquestes situacions s'afavoreixen quan el lideratge polític respon al perfil dels mals governs i s'estreny el passadís democràtic, en encertada expressió d'Acemoglu i Robinson. Vivim un moment en què la societat civil ha perdut força, el Leviatan s'ha extralimitat i s'ha convertit en el major problema. Tant que a una catàstrofe s'atreveixen a cridar-la "crisi de paisatge", perquè ningú pensi que és una visió catastrofista sinó un diagnòstic tècnic de la nova patologia de segle XXI.





Es permeten dir aquestes coses perquè part de la ciutadania està encadenada en un entramat d'ajudes, subvencions i problemes mentals que impedeixen que les mesures de salut democràtica causin els seus efectes. A molts ciutadans els encanta tenir un peu dins i un altre fora. I seria desitjable que després de tan evidents mostres de desgovern del que és públic, es recapaciti, i aviat tinguem els dos peus al passadís de la democràcia. Roosevelt va dir que els homes necessitats no són homes lliures. És evident que, si estem lligats a subvencions, ajuts i a un variat escenari on entra la publicitat institucional, estem en els terrenys on el poder domina i condiciona.





Només la persona lliure, les institucions independents i les organitzacions ciutadanes que persegueixen les llibertats i la igualtat poden sentir-se amb força per entrar al passadís democràtic i dominar el Leviatan i canviar els mals governs per governs que busquin l'excel·lència i la participació de la ciutadania en la seva gestió de la cosa pública.





Sortim del passadís estret de la nostra llarga Transició i caminem cap a les avingudes de la llibertat deixant enrere el poder despòtic. Superem l'etapa d'una democràcia feble i encotillada en un marc massa estricte que impedeix que sorgeixin iniciatives ciutadanes. Reformem amb urgència els textos legals en on es perverteixen els conceptes de participació.





Una societat lliure és la que sap enfrontar-se als nous reptes, i combat de manera eficaç totes les dominacions, siguin velles o noves. I això només succeeix quan tothom es mobilitza per defensar els drets. I no hem de creure que respondre és fer una cadena de tuits: ha de ser un moviment ciutadà de joves, dones i homes que donin resposta a tota mena d'assetjaments als que els poderosos ens sotmeten en el dia a dia. El progrés depèn d'aquesta capacitat de resposta, perquè innovar la societat és organitzar-la amb el desenvolupament dels drets que enforteixin un pensament alternatiu.





Els governs han de ser forts i amb la suficient maduresa per conviure amb una societat també madura i forta. En aquests processos sobren els que aterren precipitadament i amb una immaduresa evident en la vida política. Aquesta maduresa és la que porta al fet que governs i societat cooperin, i és aquesta cooperació la que genera la capacitat d'aconseguir aquelles coses que la societat desitja. En aquests processos s'aconsegueix més llibertat i les lleis es fan més fàcils de complir.





Necessitem governs que assumeixin les seves responsabilitats, presents i futures. Que desenvolupin les seves capacitats addicionals i que siguin competents per desenvolupar-les mobilitzant la ciutadania. I és en aquesta coordinació participativa on les llibertats s'enforteixen i les desigualtats es redueixen. En conclusió: cal que la ciutadania perdi la por, recuperi el seu apoderament i construeixi una nova societat.