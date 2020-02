'Doctor, no voy a rendirme' narra la història real d'una jove que va aprendre a conviure amb la seva malaltia crònica

'Doctor, no voy a rendirme' (Diëresis) narra com reaprendre a viure després de la caiguda física i emocional de tenir una malaltia crònica i com conviure amb aquesta nova situació.





El llibre és la biografia de Patricia Pólvora (coautora de l'obra juntament amb la periodista Ana Basanta) que als 29 anys li van diagnosticar artritis reumatoide, li van augurar un futur en cadira de rodes i li van oferir prejubilar-se amb les millors condicions econòmiques.





"Jo, que temps enrere ho tenia tot controlat, que era un deu en organització, que reia, ballava, muntava a cavall, gaudia ... Ara no podia ni obrir-me els pantalons per orinar. El dolor et talla la respiració. Et fa mal des de la cella fins a l'últim os del dit del peu. Et sacseja per dins. T'empresona com si milers d'agulles t'estiguessin agullonant per tot arreu, cada vegada més fort, fins a provocar-te el desmai. Però, en recobrar el sentit, el dolor i l'esgotament persisteixen", resumeix la protagonista.





Després del declivi emocional i el dolor físic, Patricia va decidir buscar alternatives, com deixar Suècia i anar a viure a Barcelona, on el clima i la dieta la van ajudar a trobar-se millor.





També va deixar una feina segura i ben pagada a la multinacional Ericsson per iniciar el seu propi projecte segons els seus valors socials i integradors, i així va néixer Teterum , una empresa de tes que col·labora amb entitats d'esclerosi múltiple, autisme i síndrome de Down.





Aquest esperit de justícia ja el va aprendre de petita. No en va va arribar a Suècia amb els seus pares de la mà d'Acnur quan tenia pocs mesos. La seva infància va transcórrer en camps de refugiats amb més famílies uruguaianes, com la seva, en què, com ella recorda "tot anava de treure la gent de la presó".









"Jo vaig créixer amb les paraules 'responsabilitat' i 'solidaritat' impregnades a les parets, perquè els meus pares lluitaven per una cosa en la qual creien. Lluitaven per un món millor per als seus fills. Vivia un conflicte que no veia, com ara visc una malaltia que no es veu, però està", explica la protagonista.





L'acompanyament familiar i afectiu és una altra de les característiques que enforteix el caràcter de Patricia. En el llibre s'obre en canal per parlar de les seves relacions sentimentals i del suport de les seves parelles des que li van diagnosticar artritis reumatoide fins a l'actualitat, amb nits interminables en hospitals i brots que només disminueixen amb cortisona.





L'objectiu d'aquest esforç literari, assegura, és "aconseguir ajudar almenys una persona", ja sigui perquè pateixi una malaltia o perquè després d'un accident la seva vida ja no sigui la mateixa. I, per això, expliquen les autores, parlar de les possibilitats d'estimar i ser estimat quan la vida se't trunca, era imprescindible.





Conscient que tots tenim capacitats i som més que un diagnòstic, a la fi de l'obra se'ns ofereix una visió senzilla i personal sobre què és l'èxit i per què hem de celebrar els petits èxits. Per a la periodista Ana Basanta, aquest final és com "el trencaclosques en el qual totes les peces encaixen" perquè el llibre no segueix un ordre cronològic, sinó temàtic, i les últimes reflexions connecten amb l'experiència i l'empenta de Patricia, que es van mostrant en els diferents capítols.









Pólvora i Basanta es van conèixer el 2016 quan la periodista va entrevistar la CEO de Teterum per al llibre 'Decididos', que recollia deu experiències de persones que havien fet un canvi inusual en la seva vida. Arran d'aquesta publicació, va sorgir la idea de dedicar tot un llibre a la història de Patricia, i així va néixer 'Doctor, no voy a rendirme', que aquesta setmana té doble presentació a Barcelona: el dimecres 26 de febrer a les 19 hores a la Casa del Llibre i el dissabte 29 a les 18 hores a la llibreria Alibri.













Basanta, redactora en Catalunyapress, ha publicat la novel·la 'Días que valieron la pena', l'assaig 'Decididos', els llibres de viatges 'Halcón de los Andes' i 'Líbano desconocido', i és coautora d''Inconformistes. Cròniques socials a la Barcelona de la crisi'.