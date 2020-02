Sánchez incorpora Montero i Ábalos a taula amb la Generalitat

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha incorporat la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, i el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, a la taula de diàleg entre l'Executiu i la Generalitat sobre Catalunya que es reunirà per primera vegada aquest dimecres.









Aquesta decisió de l'Executiu es produeix després que hagi transcendit l'elecció dels membres que integraran la delegació catalana que participarà en aquesta taula i que inclou alguns consellers, però també diverses persones que no estan a l'Executiu català, com els diputats al Parlament Josep Maria Jové, investigat pel seu suposat paper en l'organització de l'1-o, o Elsa Artadi.





D'aquesta manera, el Govern de Pedro Sánchez ha indicat que rebrà la delegació designada pel Govern de Catalunya en la reunió que tindrà lloc el proper dimecres, dia 26, a partir de les 16.30 hores al Palau de la Moncloa, segons han informat fonts de l'Executiu.





Després transcendir la composició de la delegació catalana, integrada per vuit persones, des de l'Executiu de Pedro Sánchez han anunciat que se sumaran a la mateixa per part de Govern central els ministres Montero i Ábalos per així igualar el nombre i que sigui paritària.





Així, el Govern català estarà representat pel president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident català, Pere Aragonès, el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró; el d'Acció Exterior, Alfred Bosch; la diputada de JxCat, Elsa Artadi; la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta; el diputat d'ERC i investigat pel Procés, Josep Maria Jové, i l'excap de gabinet de Torra i Carles Puigdemont, Josep Rius.





Per la seva banda, la delegació de Govern central comptarà amb Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el vicepresident segon, Pablo Iglesias, el titular d'Universitats, Manuel Castells, la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, i el titular de Sanitat, Salvador Illa (PSC), i els citats Montero i Ábalos.





La composició de la delegació catalana havia motivat malestar en alguns sectors encara des d'ERC s'ha defensat la "legitimitat" de la mateixa i que compti amb membres externs a l'Executiu català.





En qualsevol cas, el PSOE ha subratllat que la mateixa respon "al pactat" en l'acord d'investidura amb ERC, tot i que ha evitat valorar la seva composició.