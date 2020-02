Amaya Fernández presideix el PP basc fins que un nou congrés triï el substitut d'Alonso

La secretària general del PP basc, Amaya Fernández, presidirà el PP basc de manera interina fins que un nou congrés de la formació triï el substitut d'Alfonso Alonso, després de les eleccions autonòmiques.





MÉS INFORMACIÓ Alfonso Alonso dimiteix per la falta de "confiança" de Casado





La decisió ha estat consensuada pel partit a Euskadi i anunciada després que Alfonso Alonso hagi comunicat la seva determinació de deixar la presidència després d'haver perdut "la confiança" de el president del PP nacional, Pablo Casado, que ha optat per Carlos Iturgaiz com a candidat a lehendakari per a les pròximes eleccions autonòmiques.





La trobada d'aquest òrgan del PP basc s'ha iniciat a les 17.30 hores i s'ha prolongat durant al voltant d'una hora i quart. Gairebé immediatament, després d'arrencar la reunió, Alfonso Alonso ha anunciat la seva dimissió. "Vinc aquesta tarda a presentar-vos i anunciar-vos la meva dimissió com a president del PP al País Basc. És una decisió que no té marxa enrere", ha comunicat.





L'exministre ha assegurat que, per a ell abandonar el seu càrrecs "significa posar fi a una llarga etapa de compromís i dedicació a l'activitat pública i a l'activitat política, servint durant molt de temps com a càrrec públic en diferents responsabilitats".





En aquest punt, ha citat la seva tasca al País Basc, "a l'Ajuntament de Vitòria com a regidor i com a alcalde de la ciutat, al Congrés dels Diputats, al Congrés d'Espanya i, finalment, al Parlament basc", així com en la presidenta del PP basc i dels populars alabesos. "Per a mi, això és la meva vida. He dedicat tota la vida a això, com molts de vosaltres", ha afegit.