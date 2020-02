L'OMS es mostra "molt preocupada" pels casos de coronavirus fora de la Xina

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha qualificat de "molt preocupant" el "sobtat" augment de casos del coronavirus Covid-19 fora de la Xina, però ha aclarit que encara no es pot parlar de pandèmia. "Ara com ara, no estem presenciant la propagació mundial incontenible d'aquest virus, i no estem presenciant una malaltia greu o morts a gran escala", ha tranquil·litzat en la roda de premsa diària de l'organisme sanitari de l'ONU sobre l'epidèmia.









Segons les dades que ha aportat Tedros, la Xina ha comunicat a l'OMS un total de 77.362 casos, incloses 2.618 morts. En les últimes 24 hores, s'han notificat 416 nous diagnòstics i 150 morts. "Ens anima la contínua disminució dels casos a la Xina", ha comentat. No obstant això, ha lamentat els 2.074 casos en 28 països, amb 23 morts. En concret, ha qualificat de "molt preocupant" l'augment dels casos d'Itàlia, l'Iran i Corea. Malgrat aquestes xifres, ha enviat un missatge "d'esperança, coratge i confiança" als països. "Aquest virus pot ser contingut. De fet, hi ha molts països que han aconseguit exactament això", ha proclamat.





Tedros ha explicat que per ara no es pot considerar el Covid-19 com una pandèmia: "Aquest virus té un potencial pandèmic? Absolutament, el té. Hem arribat a aquest punt? Segons la nostra avaluació, encara no. Llavors, com hauríem de descriure la situació actual? Qui veiem són epidèmies en diferents parts de món, que afecten els països de diferents maneres i que requereixen una resposta adaptada. la nostra decisió d'utilitzar la paraula 'pandèmia' per descriure una epidèmia es basa en una avaluació contínua de la propagació geogràfica de virus, la gravetat de la malaltia que causa i l'impacte que té en tota la societat".





D'aquesta manera, ha insistit que utilitzar la paraula pandèmia "ara no s'ajusta als fets", sinó que "certament pot causar por". "He parlat constantment sobre la necessitat de fets, no de por. Aquest no és el moment de centrar-se en quina paraula fem servir. Això no evitarà una sola infecció avui, ni salvarà una sola vida. Aquest és un moment perquè tots els països, comunitats , famílies i persones es concentrin a preparar-se. No vivim en un món binari, en blanc i en negre "ha dit, i ha afegit que" hem de concentrar-nos en la contenció, mentre fem el que sigui possible per preparar-nos per a una possible pandèmia", ha demanat.





En aquest context, ha establert tres prioritats. En primer lloc, considera que els països han de donar prioritat a la protecció dels professionals sanitaris. "En segon lloc, hem d'involucrar les comunitats per protegir les persones que corren més risc de patir malalties greus, en particular la gent gran i les persones amb problemes de salut subjacents. I en tercer lloc, hem de protegir els països més vulnerables, i fer tot el que sigui possible per contenir les epidèmies en els països amb capacitat per a fer-ho", ha relatat Tedros.