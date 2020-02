Endesa va augmentar un 3% els dividends als seus accionistes el 2019

El consell d'administració d'Endesa va acordar al novembre distribuir als seus accionistes un dividend a compte dels resultats de l'exercici 2019 per un import brut de 0,70 euros per acció el pagament de la qual, que ha suposat un desemborsament de 741 milions d'euros, es va fer efectiu el 2 de gener de 2020.





Igualment, la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2019 que presentarà el consell d'administració d'Endesa per a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes serà la distribució als seus accionistes d'un dividend total per un import brut de 1,475 euros per acció, que suposa un increment del 3% sobre el dividend amb càrrec als resultats de 2018.





Endesa ha destacat que, tenint en compte el dividend abonat en 2019 amb càrrec als resultats de 2018 i la revaloració del preu de l'acció aquest any, la tornada per als accionistes és d'un 25,3%.





La política de dividends de la companyia per als exercicis 2019-2020 estableix que el dividend ordinari per acció que s'acordi repartir amb càrrec a aquests exercicis serà igual al 100% del benefici ordinari net. Per això, aquests deterioraments comptables no tenen impacte en la retribució a l'accionista a través del dividend amb càrrec als resultats de 2019.









Per la seva banda, el resultat brut d'explotació (Ebitda) d'Endesa l'any passat va ascendir a 3.841.000 d'euros, amb un creixement del 6% a causa, principalment a la bona evolució del negoci liberalitzat, a l'estabilitat del negoci regulat i a la contenció dels costos fixos.





Mentrestant, els ingressos de la companyia energètica al llarg de 2019 van arribar als 20.158.000 d'euros, pràcticament en línia amb els 20.195.000 d'euros en l'any anterior.





Així, Endesa va destacar que va tancar l'exercici "per sobre" dels objectius anunciats al mercat en el seu pla estratègic, que preveien per 2019 aquest benefici ordinari al voltant dels 1.600 milions d'euros i un Ebitda d'uns 3.800 milions d'euros.





A més, el grup reitera els seus objectius financers per a aquest 2020, amb una estimació d'un increment del benefici net ordinari fins als 1.700 milions d'euros i de l'Ebitda fins als 3.900 milions d'euros.





INCORPORAR ELS 879 MW 'VERDS' ADJUDICATS A LES SUBHASTES





En aquest context de descarbonització, Endesa ha incrementat substancialment les seves inversions en 2019 en energies renovables (+211%), i s'ha convertit en la primera empresa a incorporar a sistema tota la potència que se li va adjudicar en les subhastes organitzades pel Govern en 2017 (879 MW).





Al voltant d'un 70% de les inversions de desenvolupament del grup l'exercici passat han anat a parar a projectes de generació renovable, el que ha permès que el 73% de la generació peninsular i el 59% conjunt de la generació total d'Endesa a 2019 ja estigui lliure d'emissions de CO2.





En aquest sentit, el conseller delegat d'Endesa, José Bogas, va assenyalar que el grup "liderarà la transició energètica a Espanya", per al que està fent "un enorme esforç inversor en energies renovables i en digitalització, clau per continuar oferint bons resultats en un mercat cada vegada més complex ".





Així mateix, Bogas va destacar que el grup compta en l'actualitat amb una cartera de nous projectes renovables que puja a uns 20.000 MW, dels quals 5.700 MW ja tenen adjudicats punts de connexió.





Per la seva banda, el flux de caixa operatiu d'Endesa va ser 3.181.000 d'euros en 2019, un 31% més respecte a l'any anterior i rècord històric (des 2014), a causa, principalment, als majors resultats de l'exercici ia la millora molt rellevant del capital circulant.





El deute financer net va augmentar en 607 milions d'euros a tancament de l'any passat davant al 31 de desembre de 2018, fins als 6.377.000 d'euros, a causa, principalment, a l'impacte de l'entrada en vigor de la NIIF 16, que ha suposat registrar un increment de 274 milions d'euros; a les inversions realitzades per al desenvolupament de nous parcs de generació renovable, i al pagament del dividend amb càrrec als resultats de 2018, per import de 1.520 milions d'euros. La ràtio de deute net sobre ebitda és de 1,7 vegades.





LA PRODUCCIÓ PENINSULAR CAU UN 19%





Per la seva banda, la producció elèctrica peninsular de la companyia va caure un 19% el 2019, fins als 49.459 gigawatts hora (GWh) com a conseqüència dels descensos en les produccions hidràulica i amb carbó, que han registrat caigudes del 31% i 72%, respectivament. La producció de la companyia en els territoris no peninsulars (TNP) va ser de 11.943 GWh, amb un descens del 7,1%.





En el conjunt de l'exercici, Endesa ha aconseguit unes quotes de mercat del 18,3% en generació peninsular, de 44,1% en distribució i del 34,1% en vendes d'electricitat a clients del mercat liberalitzat el que li confirma en conjunt com l'empresa líder del sector elèctric a Espanya. El nombre de clients elèctrics al mercat liberalitzat era de 5.827.786 a 31 de desembre de 2019, amb un augment de l'1,8% respecte del nombre de clients existents a 31 de desembre de 2018.