Abertis presenta un ERO per a 175 treballadors a Catalunya

Abertis ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a 175 treballadors a Catalunya i s'ha fixat com a termini el 31 de març, han explicat fonts de la concessionària.





En concret, 125 treballadors serien de la filial Acesa, 35 de Invicat i els 15 restants d'Aucat, i l'ERO afecta personal de peatges, de suport tècnic i administratiu i alguna ocupació puntual indirecte, segons publica el 'Ara' aquest dimarts.

Abertis ha justificat aquesta mesura pel descens del pagament en metàl·lic i la consolidació tant de l'automatització dels peatges com de l'atenció de client en remot.













Els treballadors van conèixer l'ERO divendres passat i aquest dimarts es durà a terme la primera reunió de negociació entre empresa i sindicats, que volen aconseguir les mateixes indemnitzacions que es van pactar en l'últim ERO de desembre i que va afectar a 136 empleats.





En aquest cas es va aplicar el màxim legal, 45 dies per any treballat amb un topall de 42 mensualitats per als que tinguessin una antiguitat prèvia a 2012, i de 33 dies per any treballat amb un màxim de 34 mensualitats per als empleats que van ser contractats posteriorment a aquesta data.





També es van acordar mesures complementàries, com l'aplicació de l'assegurança mèdica durant un any o un conveni especial per als treballadors acomiadats de 55 anys o més fins que complissin els 63 anys.





FI DE CONCESSIONS A 2021





La plantilla tem que hi hagi nous ERO perquè a l'estiu de 2021 s'acaba la concessió de quatre autopistes a Catalunya: el tram nord de l'AP-7 de Tarragona a La Jonquera (Girona), l'AP-2 de la barrera de la Mediterrània a Saragossa, la C-32 entre Montgat i Palafolls (Barcelona) i la C-33 de Barcelona a Granollers (Barcelona).





El passat 31 de desembre es va aixecar la barrera del tram sud de l'AP-7 entre Alacant i Tarragona, així com de l'AP-4 entre Sevilla i Cadis, el que va comportar l'ERO per a 136 empleats.