Macrooperació a Espanya contra el blanqueig de capitals en el futbol

Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i personal de l'Agència Tributària han portant a terme actuacions en més de deu províncies espanyoles amb la finalitat d'obtenir elements probatoris de presumptes delictes fiscals i blanqueig de capitals per part d'agents de futbolistes.





La investigació es remunta a 2017, quan l'Institut Armat va tenir coneixement que dos agents de futbolistes, vinculats a una de les agències de representació de futbolistes amb més volum de negoci a Europa, havien adquirit unes luxosos habitatges al terme municipal de Calvià a la illa de Mallorca, utilitzant per a això un complicat entramat societari per ocultar la veritable titularitat dels mateixos.





Després de realitzar un seguiment de l'origen de diners a nivell internacional es va poder descobrir com aquests agents formaven part d'una organització criminal que era capaç de controlar diversos clubs de futbol de països com Sèrbia, Xipre o Bèlgica.









En aquest marc, i sota la direcció i coordinació del Jutjat d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional així com de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, s'han autoritzat registres en domicilis i seus d'empreses, i mig centenar de requeriments de documentació a múltiples societats, clubs de futbol i bufets d'advocats.





CONTROLAVEN EQUIPS A SÈRBIA, XIPRE O BÈLGICA





Aquests agents duien a terme fitxatges ficticis dels que només es va tenir coneixement a través dels documents revelats per diversos mitjans de comunicació social i comunament denominats com FOOTBALL LEAKS.





D'aquesta manera, obtenien grans beneficis destinats al seu enriquiment, podent ocasionar grans perjudicis econòmics per als esmentats clubs així com per a l'erari públic dels països implicats per l'evasió d'impostos.





En el període en què se centra aquesta investigació, els dos agents de futbolistes haurien introduït al nostre país una quantitat superior als 10 milions d'euros per adquirir els seus habitatges, iots i mantenir el seu elevat nivell de vida.





MÉS DE 10 MILIONS D'EUROS, IOTS I HABITATGES





En l'operativa d'introducció de diners a Espanya ha jugat un paper fonamental un despatx d'assessorament fiscal radicat a Malta i amb delegacions en altres països, els treballadors participarien en l'ocultació i posterior introducció a Espanya de part dels diners obtinguts pels investigats, així com en l'estratègia de deslocalització fiscal dels esmentats, per evitar el pagament d'impostos a Espanya.





De moment són cinc les persones investigades i diverses desenes presten declaració testifical. A més, a causa de la repercussió internacional, s'ha sol·licitat col·laboració a diversos països així com a EUROPOL, que ha donat suport a la investigació analítica i operativament, així com facilitant la cooperació internacional entre totes les institucions implicades.