Exteriors desaconsella viatjar a l'Iran

El Ministeri d'Afers Estrangers, UE i Cooperació desaconsella els viatges a l'Iran "excepte per raons d'extrema necessitat" causa de la "progressiva reducció de les connexions connexions aèries de país amb l'exterior".



Pel mateix motiu, el Ministeri aconsella a tots els espanyols que es trobin a l'Iran "per motius de turisme que en la mesura del possible abandonin" el país, segons consta en la recomanació actualitzada publicada al seu web.



Precisament, aquest cap de setmana un grup de 10 valencians que es trobaven fent turisme es va trobar que la seva aerolínia, Turkish Airlines, no els va deixar embarcar per sortir de país.



Per als qui es trobin a l'Iran de manera temporal per motius laborals o professionals, la recomanació és que valorin la seva permanència al país analitzant la situació amb les seves respectives empreses. A l'Iran, on les autoritats confirmen 95 casos de coronavirus i 15 morts, estan registrats 168 espanyols com a residents i 36 com no residents.



Davant possibles situacions de risc, Exteriors recomana als espanyols que es trobin a la regió que evitin, en tot cas, participar en possibles manifestacions, que s'abstinguin de romandre en llocs concorreguts i que evitin al màxim sortides innecessàries dels seus domicilis o hotels.



Iran era ja un país a què el Govern espanyol aconsellava viatjar amb precaució i evitar zones conflictives, donada la tensió a la regió i més encara després que els Estats Units matés al veí Iraq al general Qasem Soleimani.



En les últimes 24 hores, Exteriors ha actualitzat les seves recomanacions de viatge per incloure els països on s'han confirmat els primers casos d'infecció pel coronavirus COVID-19.



És el cas de Bahrain i també de Kuwait, on s'informa que és possible que els viatgers hagin de passar controls mèdics a la seva arribada i s'aconsella consultar els vols previstos, perquè el país ha decidit suspendre les connexions aèries amb la Xina, l'Iran , l'Iraq, Itàlia, Corea de Sud i Tailàndia.



Exteriors cita, en qualsevol cas, a seguir les recomanacions de les autoritats locals i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i facilita a la web els diferents telèfons d'informació habilitats per cada país.



ITÀLIA



Pel que fa a Itàlia, Exteriors assenyala que "no hi ha restriccions específiques relatives a viatges" tot i que informa de les mesures preses per les autoritats locals, ja que al país s'han detectat més de 200 casos d'infecció i han mort sis persones.



En concret, estan aïllat de manera preventiva diversos municipis de les regions de Llombardia i del Veneto que han registrat diversos casos de COVID-19. Es tracta de les localitats de Codogno, Casapusterlengo, Castiglione d'Adda, Maleo, Fombio, Bertonico, Castelgerundo, Somaglia, Sant Fiorano, Terranova dei Passerini i Vo Euganeo.



En ells s'han suspès les manifestacions públiques i el comerç, excepte el de primera necessitat, s'ha paralitzat l'activitat de les empreses i s'han suspès les activitats esportives. Fins que no se suspengui la mesura no és possible accedir a aquestes poblacions per transport públic.



En tot cas, els vols ai des d'Itàlia a Espanya no s'han suspès i que es pot circular lliurement per tot el territori italià, excepte en aquestes 11 poblacions.



A més, el Ministeri d'Educació Pública italià ha suspès les visites didàctiques i viatges escolars d'estudiants italians per Itàlia i a l'estranger.



També estan suspeses, fins al 29 de febrer, les activitats d'universitats i centres de formació superior artística a les regions de Llombardia, Veneto i Emília-Romanya. La ciutat de Milà ha suspès l'activitat docent a l'almenys aquesta setmana.



Des de l'1 de febrer, les autoritats italianes han suspès tots els vols directes amb la Xina i es realitzen controls de febre en els aeroports als viatgers que arriben de l'estranger. En tot cas. Exteriors recomana seguir les indicacions de les autoritats locals. El nombre verd activat per les autoritats italianes és el 1500.