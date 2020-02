Fins ara s'han registrat cinc casos de coronavirus a Espanya i 80.350 a tot el món

Ja van ser donats d'alta dos d'ells: un ciutadà alemany -que va ser ingressat a La Gomera- i un britànic, a Mallorca. Estan actius els casos d'una resident a Barcelona, i un metge italià i la seva dona, a Tenerife, i també ingressats a l'espera de la segona prova de confirmació.









El president de Govern, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimarts "tranquil·litat" i "confiança en el nostre sistema de salut pública que és excel·lent per a aquest tipus de crisi", en declaracions als mitjans de comunicació a la seva entrada al Ple del Senat.





La primera pacient de Covid-19 a la península es troba ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i "no suposa cap alteració en el dia a dia de l'hospital", segons han informat des del centre.





A més ha donat positiu per coronavirus la dona de metge italià contagiat que es troba ingressat a Tenerife.





Aquesta tarda també s'ha conegut el primer cas de Suïssa segons ha anunciat l'oficina federal de salut pública de país.





HI HA INFECTADES 80. 350 PERSONES AL MÓN





Segons l'últim recompte fet per la Universitat de Johns Hopkins a les 17: 30h hora d'EUA al món hauria infectades 80.350 persones. També s'haurien produït 2.705 morts i s'hauria donat d'alta a 27.878 persones.





Àsia seguiria sent el continent més afectat i on es trobarien més casos de persones contagiades per aquest virus.





El primer país de contagi seria la Xina, seguit de Corea de Sud i en quart lloc es trobaria Itàlia amb 283 infectats.