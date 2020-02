Isidre Fainé: "Els estalvis són sagrats. No pots jugar amb els estalvis de la gent"

El president de la Fundació Bancària 'La Caixa', Isidre Fainé, ha assegurat aquest migdia al Parlament de Catalunya en el marc de la comissió d'investigació sobre l'aplicació de l'155 al Parlament de Catalunya que el canvi de seu del banc a València es va fer perquè "volíem evitar una crisi bancària". Una comissió en què només han assistit quatre diputats: la CUP, JxCat, ERC i Comuns.





El president de la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, ha justificat el trasllat de la seu d'aquesta entitat a Palma de Mallorca per donar suport a CaixaBank davant la sortida de dipòsits, si bé ha deixat clar que el patrimoni de la Fundació està desconsolidació i separat de banc.













"Aquests temes de confiança s'han de matar ràpid o el problema es fa cada vegada més gran. Els estalvis són sagrats. No pots jugar amb els estalvis de la gent", ha defensat Fainé.





"De vegades cal prendre decisions difícils en moments difícils i és el que vam fer. D'alguna manera va ser suficient per frenar la sortida de dipòsits", ha afegit Fainé, que ha indicat que de no haver actuat, el mercat financer hagués tancat les portes a banc.





Fainé ha comparegut al Parlament juntament amb el president de CaixaBank, Jordi Gual, en què han assegurat que "no va ser una decisió fàcil" i, de la mateixa manera que ha explicat prèviament el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, "no rebem cap tipus de pressió política "per moure la seu. Els màxims dirigents de la Fundació i de CaixaBank han asseverat que "no va ser una decisió fàcil", però "les circumstàncies que vivim a partir del dia 1 d'octubre van ser clarament excepcionals i havíem d'actuar".





Ha posat en valor que l'Obra Social La Caixa, que ha dit que és la més important d'Europa, inverteix cada any més de 500 milions d'euros, dels quals al voltant d'un 42% recau a Catalunya: "Som tan catalans com érem abans o més ".





JORDI GUAL XIFRA EN 7.000 MILIONS D'EUROS LA FUGA DE DIPÒSITS DESPRÉS DEL 1-O





El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha assegurat aquest dimarts que la sortida de dipòsits en la primera setmana d'octubre de 2017 va ser "exponencial" i l'ha xifrat en 7.000 milions d'euros, alhora que també va tenir lloc la venda de títols per part de petits accionistes.





"El banc tenia amplíssima liquiditat i estava preparat, però aquesta situació s'havia de tallar en sec", ha dit Gual en la comissió d'investigació de Parlament sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.













Ha indicat que es va tractar de dipòsits privats i no públics: "Si els diners sortia era perquè la gent no tenia clar que el banc continués a la zona euro --si Catalunya sortia de la UE després del procés independentista--, i en un futur immediat havíem de prendre una decisió que facilités que el banc continués a la zona euro ".





Així, Caixabank va decidir traslladar la seu a València, aprofitant l'adquisició de Banc de València i les instal·lacions amb què comptava a la ciutat, la tercera d'Espanya en població, segons ha recalcat Gual: "Estem molt bé a la seu de València" .





Ha defensat que gràcies a aquest canvi de seu i a les eleccions que van tenir lloc més tard els fluxos d'estalvi que van sortir en la primera setmana d'octubre de 2017 es van recuperar a finals de l'trimestre, aconseguint novament una "situació d'estabilitat".





"En cap moment hem rebut cap tipus de pressió política", ha asseverat Gual, que ha insistit que Caixabank és una entitat absolutament professional, en les seves paraules.





"Aquesta decisió dolorosa es va prendre amb l'objectiu de protegir el treball dels nostres empleats, l'estalvi dels nostres clients i la inversió dels nostres accionistes. Aquesta va ser la nostra guia", ha assegurat, i ho ha justificat perquè l'activitat financera és especialment sensible a situacions d'inseguretat jurídica ia "dobles legalitats que creen pànic".





Ha sostingut que CaixaBank "respecta profundament el sistema democràtic pel qual la ciutadania s'expressa al Parlament i les urnes, i també respecta l'ordre legal vigent", a què l'entitat s'até.





"A Catalunya hi ha una diversitat d'opinions que es tradueix en l'equilibri parlamentari que vivim i això es reconeix per l'entitat com a legítim. No ens fiquem en política ni som part de cap estratagema", ha dit Gual a l'ésser preguntat per si va rebre pressions per traslladar la seu fora de la comunitat catalana.