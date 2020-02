Griezmann salva el Barça a Nàpols

El FC Barcelona ha empatat aquest dimarts davant el Nàpols (1-1) en el Stadio San Paolo, en l'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, i s'emporta un bon resultat per a la tornada al Camp Nou en una nit on el millor va ser sens dubte aquest gol marcat per Antoine Griezmann en l'únic xut a porta dels blaugranes.









El partit no és definitiu perquè els dos equips es tornaran a veure les cares en tres setmanes a la capital catalana.





Ni una sola vegada va disparar a porta el FC Barcelona a la primera part, que va dominar la pilota però de forma intranscendent. I un cop ho va fer en la segona, i va marcar. Gairebé sense passes a el buit ni cap endavant, amb un joc pla i horitzontal, estavellant davant la poblada defensa napolitana i sense desmarcatges ni verticalitat alguna.



Malgrat que l'arribada de Quique Setién ha anat canviant coses, en la seva estrena a la 'Champions' no es va atrevir el tècnic càntabre a apostar fort i va deixar a Ansu Fati o Arthur, sinònim de verticalitat i de passes en profunditat, a la banqueta. I el Barça es va topar amb el mur napolità, no va trobar espais i no va tirar a porta més que en aquesta ocasió, donant per bo l'empat ja que l'1-0, o 2-0 ja que el Nàpols va tenir en el seu poder repetir celebració , hagués estat fatídic.





Al Nàpols de Gennaro Gattuso li va sortir el pla gairebé a la perfecció. Tancats enrere i amb ordre, renunciant a la pilota i a la pressió, van anar tancant buits per, en un error de Junior Firpo encara que compartit amb tota la saga blaugrana, atacar i trobar, a la mitja hora, la via a la xarxa de Marc-André ter Stegen. La perdre Junior, la va recuperar i va centrar Zielinski i Dries Mertens va controlar i va afusellar l'alemany en un xut precís a l'escaire.









El davanter belga va haver de deixar el camp en el minut 54 per lesió, i el seu lloc el va ocupar un Arkadiusz Milik que és el màxim golejador de l'equip de Sant Paolo. Poc havia canviat el guió en els primers deu minuts després de la represa, ja que Quique Setién no va moure l'equip en el descans i tampoc hi va haver cap gir argumental, propiciat per un canvi inexistent de mentalitat.





Abans de l'entrada d'Arthur Melo al 56 ', el Nàpols va estar més a prop de la meta contrària. Ho va intentar Kostas Manolas, després d'un centre lateral de falta per Callejón, que la va posar de primeres enrere i també sense controlar va disparar el central grec, autor del gol que va eliminar el Barça a Roma fa dos anys, fora per poc.





No obstant això, el Barça respondria amb la mateixa medicina. En el primer xut a porta, gol. A la primera arrencada amb cap i velocitat de Nelson Semedo, Sergio Busquets va trobar el lateral lusità, fregant el fora de joc però en posició correcta, i aquest li va donar una assistència amb llaç inclòs a Antoine Griezmann perquè el 'Petit Príncep' marqués, a plaer, davant el desencert de la meta Ospina.





Igualada al marcador en un partit insuls, de poques ocasions i on les defenses i el joc lent s'imposava als atacs i a l'electricitat. Va intentar Setién, amb Arthur, canviar les coses però realment va ser el Nàpols, sortint de la cova per tenir dues bones ocasions, qui va fer que el duel s'obrís i permetés més anades i vingudes.





Primer va ser el capità Insigne qui va posar a prova a Ter Stegen, que va estar sòlid, i millor encara va estar l'alemany per evitar el 2-1 claríssim que va fallar l'espanyol José Callejón. Va rebre una pilota de Milik dins de l'àrea, amb espais i temps, i no va ser capaç, amb tot a favor seu, de superar Ter Stegen. Decisió increïble del davanter del Nàpols que no hi hauria perdonat l'ídol local, un Diego Armando Maradona que poc tenia a veure amb el vist aquesta nit a la gespa. I Messi tampoc va poder demostrar que és millor que el seu compatriota.





Va poder haver estat decisiva aquesta jugada, ja que poques vegades més va haver. El partit va tornar al punt inicial, amb el Nàpols defensant amb tot i el Barça, sense aire fresc des de la banqueta fins a l'entrada d'Ansu Fati al 87 ', no va poder tornar a posar a prova a Ospina. A més, Arturo Vidal es va autoexpulsar en encarar-se amb Mário Rui quan Felix Brych ja li anava a mostrar una groga i li va mostrar dues consecutives.





No es van acabar aquí els problemes per al Barça, ja que just després es va torçar el turmell esquerre el central Gerard Piqué després d'un salt. L'equip, amb un menys, va agafar aire però es va quedar sense opcions d'anar a buscar el triomf. El Nàpols, no tan còmode des de l'empat amb el resultat, va protestar però tampoc va ser capaç d'allunyar del seu 'catenaccio' i va acabar donant per bo un empat que l'obliga a marcar al Camp Nou ja que ara el pas està en mans del Barça. Però abans, aquest diumenge, Clàssic al Santiago Bernabéu.