Irene Montero vol independitzar-se de Pablo Iglesias

La ministra d'Igualtat, Irene Montero i el Vicepresident de Govern, Pablo Iglesias no volen participar junts en molts actes públics ja que Montero aspira a destacar per la seva tasca de forma autònoma al marge de la seva parella. És a dir, vol independitzar-se políticament d'ell.









El departament liderat per Montero, correspon al que en l'anterior Govern de Mariano Rajoy era una secretaria d'Estat, però Montero vol que destaqui la seva figura de ministra d'Igualtat.





Iglesias i Montero tenen cadascun cinc escortes, dos xofers oficials i conviuen en un xalet a Galapagar, a 30 quilòmetres de Madrid, però volen que la seva vida laboral sigui independent per a això fins i tot arriben al Consell de Ministres per separat en lloc de junts.





Irene Montero ha insistit molt en el fet que "no vol que se li vegi com la dona de Iglesias", encara que la seva preocupació arriba tard, és infantil i immadura, perquè aquesta decisió l'havia d'haver pres abans i no després de consumar davant l'opinió pública , que una parella de polítics ocupi carteres en el mateix govern. Montero vol les mels d'una decisió compartida a duo, però refusa assumir les gelis.





La nova ministra d'Igualtat pretén destacar amb el seu treball, i d'aquí que estigui buscant tenir visibilitat, perquè Yolanda Díaz, la nova ministra de Treball, està aconseguint fins i tot elogis a la premsa conservadora i Irene Montero està intentant "generar titulars propis".





IRENE MONTERO VOL QUE PARLIN DE ELLA AL PREU QUE SIGUI





Va protagonitzar una polèmica amb Carmen Calvo i el ministre de Justícia Juan Carlos Campos a compte de la llei de l' 'només si és sí', que finalment arribarà a el Consell de Ministres del proper 3 de març encara que això li va costar al seu paladí, Pablo Echenique, haver d'apagar les flames de la polèmica davant d'un selecte grup de periodistes.





L'última polèmica que ha envoltat l'activitat de Montero té a veure amb les seves declaracions sobre les denúncies masclistes i l'actuació dels cossos de seguretat enfront de la qual les associacions i sindicats policials han instat el ministre del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a corregir a Montero.





I ja comença ha haver-hi un rum-rum intern i extern que l'equip escollit per la ministra Montero ha de millorar-se i molt.