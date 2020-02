El Corte Inglés limita l'avançament de les 2 pagues extra

El Corte Inglés ha anunciat ha arribat a un acord amb el Comitè Intercentres pel qual distribuirà el sou dels empleats en catorze pagues en comptes de les setze en un acord que entrarà en vigor al març d'aquest 2020.









No obstant això, tot i que el salari anual seguirà sent el mateix, en la pràctica suposa alguna modificació per part dels empleats. Entre ells que el Corte Inglés permetia sol·licitar la bestreta les pagues amb l'autorització prèvia si es tracta de les pagues d'estiu i Nadal, que seran a partir d'ara les úniques dues opcions que els queden als empleats del grup.