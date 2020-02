George Clooney vol comprar el MÃ laga

El president de l'Associació de Petits Accionistes de el Màlaga, Antonio Aguilera, ha assegurat que un grup nord-americà vinculat a l'estrella de Hollywood vol comprar l'entitat malaguenya i que està negociant amb el xeic de club, Abdullah Al-Thani, actualment apartat de la directiva per una administració judicial.

















D'acord amb les informacions d'Aguilera, aquest grup nord-americà hauria ofert uns 15 milions d'euros pel club, tot i que Al-Thani, que va adquirir a el Màlaga per aproximadament 36, s'hauria negat a aquest preu. En tot cas, les negociacions s'han reprès i actualment segueixen en curs.





No obstant això, una hipotètica compra d'el Màlaga per part d'aquest grup relacionat amb Clooney no és tan fàcil. Sobre A el-Thani pesa un deute actual de més de cinc milions després que la justícia ho apartés de el club i posés a un administrador en el seu lloc la passada setmana.





A tot això, s'uneix el litigi que Al-Thani manté amb l'empresa hotelera Blue-Bay, que reclama el 49% de les accions que té el xeic al Màlaga (el 96,89% de l'total) a l'assegurar que, per sanejar la situació econòmica de el club el 2013, va crear una societat amb la signatura en la qual va cedir aquesta quantitat d'accions a canvi d'una injecció de diners.





Si el grup vinculat a Clooney vol comprar el Màlaga, també haurà, per tant, contactar amb l'empresa hotelera per poder efectuar una compra que, de fer-se, ho farà salvant moltes dificultats.