El Senat aprova eliminar el vot pregat dels espanyols a l'estranger

El PSOE en la seua moció aprovada aquest dimecres al Senat demana a l'Executiu de Sánchez que promogui i impulsi, "en el termini més breu possible", una iniciativa legislativa adreçada a suprimir de la legislació electoral l'exigència de vot pregat.













Així, el portaveu de PSOE en la Comissió Constitucional, Artemi Rallo, ha explicat que la reforma de la LOREG de 2011, dirigida a facilitar el sufragi dels espanyols que vivien a l'estranger, va tenir "un efecte contraproduent" perquè "va produir una dràstica caiguda en la participació dels votants residents a l'exterior en els processos electorals celebrats a Espanya des de la seva aprovació ".





Rallo ha denunciat que aquest sistema per votar va provocar "una situació inassumible davant la qual els poders públics han de reaccionar per mandat constitucional exprés", per contribuir "a enfortir el vincle amb Espanya dels compatriotes que resideixen a l'estranger".





El Congrés dels Diputats va crear, en la XII Legislatura, una subcomissió per analitzar la legislació electoral i centrar bona part del seu treball a estudiar les modificacions necessàries per suprimir el vot pregat dels espanyols a l'exterior.





Així mateix, tant PSOE com Unides Podem es van comprometre en l'acord de Govern de coalició a una sèrie de canvis en el sistema electoral, que incloïa l'eliminació de l'vot pregat a les eleccions autonòmiques, generals, i europees i municipals.