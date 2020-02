Costa Cruceros denega l'embarcament als que hagin estat en el focus de coronavirus

Costa Cruceros ha decidit denegar l'embarcament als passatgers procedents de les ciutats italianes afectades pel coronavirus com a mesura per reforçar les mesures de precaució aplicades a la seva flota per garantir la seguretat dels clients i la tripulació.









Aquesta mesura, que es va posar en marxa el passat 22 de febrer, afecta els passatgers procedents de Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione D'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, Sant Fiorano i Vo Euganeo, així com d'altres ciutats que s'afegiran en el futur a la llista publicada pel Ministeri de Sanitat italià.





La companyia ha assenyalat que s'ha posat en contacte amb els passatgers residents en aquestes ciutats per comunicar-los aquesta decisió i informar-los sobre com poden obtenir el reemborsament complet.





A més, cap de les excursions disponibles per als passatgers de la companyia inclourà visites a llocs en les regions de Piemont, Llombardia i Vèneto.





Aquesta mesura s'uneix a les ja establertes, que no permetien l'entrada a hostes, visitants i membres de la tripulació de qualsevol nacionalitat que hagin viatjat des de, cap a o mitjançant la Xina continental, Hong Kong i Macau en els 14 dies anteriors a l'embarcament, seguint les recomanacions de l'Associació Internacional de Línies de Creuer (CLIA).





Seguint aquestes directrius, la companyia també nega l'embarcament a tots els que hagin tingut contacte o hagin assistit a qualsevol persona sospitosa de patir, diagnosticada o subjecta a vigilància sanitària per coronavirus en els 14 dies previs. Abans d'accedir a l'vaixell, es pren la temperatura corporal de totes les persones i no es podrà accedir si aquesta supera els 37,8 graus centígrads.





Costa Cruceros assenyala que totes les embarcacions de la flota estan equipades amb instal·lacions mèdiques amb personal disponible les 24 hores del dia, i poden comptar amb l'assessorament i el suport de professionals i instal·lacions mèdiques externes especialitzades.





En el cas de les quatre embarcacions de Costa que operen a la Xina des del 25 de gener de 2020, després de la decisió adoptada pel Ministeri de Cultura i Turisme de la República Popular de la Xina de suspendre els viatges i les activitats turístiques com a forma de prevenció i control, com a mesura de precaució, l'empresa ha decidit cancel·lar tots els creuers que surten de la Xina fins a mitjans de març.