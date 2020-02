Més de 40 tecnòlogues lideraran el Industry 4.0 Congress

Advanced Factories, l'esdeveniment d'innovació per transformar el sector industrial i ajudar a millorar la competitivitat de les pimes industrials, comptarà amb més de 40 expertes debatent sobre la indústria 4.0, la qual cosa suposa un increment de l'8% respecte a l'edició anterior, segons un comunicat aquest dimecres.

















"Sabem que és una xifra que té un llarg camí per millorar, seguim perseguint el repte d'arribar a una agenda amb més dones expertes en el congrés per donar-los visibilitat amb grandíssim esforç", ha afirmat el director d'Advanced Factories, Albert Planas, 1 esdeveniment que reunirà més de 350 signatures i espera rebre més de 17.000 professionals i congressistes al CCIB.





Per a això, Planas ha apostat per conscienciar des de les escoles ia les empreses, i "realitzar un canvi social perquè les dones apostin per la tecnologia i d'aquesta manera comptar amb més perfils digitals femenins".





Advanced Factories se celebrarà de el 3 a el 5 de març, tres dies en els quals es presentaran avenços en robòtica, automatització industrial, màquina-eina, Intel·ligència Artificial, el bessó digital, la ciberseguretat, el IIoT, Big Data, 3D printing i manteniment predictiu per millorar la productivitat de les plantes industrials.





La sòcia fundadora i consellera de Between- The Talent Lab, Eli Abad, ha reclamat: "Educar les nenes perquè vegin en la tecnologia una professió de futur, però no podem esperar que aquesta generació arribi. S'ha d'actuar amb les dones que ja estan en aquest món i eliminar el biaix educacional inconscient de gènere ".





PROGRAMA



Eli Abad i la periodista Karme Peiró lideraran el diàleg Competències i habilitats 4.0 en què es debatran les necessitats específiques d'aquests nous perfils, des del procés de selecció i l'impacte de la intel·ligència artificial en el mateix, a l'contacte empleat-empleador i el seu extensió en el temps.





La fundadora i directora de Feno Byte, Paula Petrone; Nora Etxezarreta d'Ibermatica; Ángela Bernardini, experta en Ciència de Dades en Naitec, i Antía Fernández López, directora de Sistemes Intel·ligents en Gradiant, protagonitzaran una sessió dedicada a l'Analítica avançada de dades en la indústria i posaran focus en l'abast de l'explotació de dades.





Meritxell Gimeno, enginyera i mentora, presentarà alguns casos d'èxit en la integració electrònica a Espanya de la mà de de Draco Systems, una pime innovadora especialitzada en oferir solucions tecnològiques que integren electrònica i programari en productes innovadors, el que ha fet que el seu volum de negoci no deixi de créixer en aquests darrers anys.





Montserrat Grima de Endreça Brown Boveri posarà sobre la taula com els equips industrials en l'era de l'Advanced Manufacturing han de fer front a la integració de tecnologies, accelerada per l'automatització i el IOT, i com aprofitar les prestacions i versatilitats que ofereixen els sistemes digitals.





La directora de Transformació Digital Corporativa a Quantion, Bea Domènech, participarà en una sessió sobre com la connexió pot transformar el producte, i Marta Alonso Prieto, de Strategic Projects & Digital Lead en GlaxoSmithKline, posarà en relleu com això ha posicionat el sector farmacèutic a l'avantguarda de la digitalització.





Mentrestant, la ceo de Signeblock, Marta Gutiérrez Gómez, i la directora general de Nutraresearch, Gemma Casadevall Pujals, participaran en una sessió de la servitización en els sectors sanitari i farmacèutic,