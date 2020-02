La UE i el Regne Unit aproven les línies vermelles per negociar el futur acord

La Unió Europea i el Regne Unit han aprovat aquest dimarts les línies vermelles per començar a negociar entre les dues parts les seves relacions després del Brexit, en el marc d'un enfocament que, com va demanar Espanya, en deixarà fora Gibraltar.





Els Vint-i-set han donat aquest dimarts el vistiplau per començar les negociacions amb el Regne Unit per tancar un acord comercial "ambiciós, extens i equilibrat", sense aranzels ni quotes per a les exportacions sempre que es garanteixi el "joc net" en matèria de competència.





"És un acord ambiciós (...), però és clar que correspondrà a les parts decidir fins on volen arribar", ha dit la secretària d'estat croata d'Afers Europeus i presidenta de torn de la UE, Andreja Metelko-Zgombic, quan ha arribat a la reunió dels Vint-i-set en la qual s'han aprovat les directrius de negociació.









Amb aquesta decisió, el bloc culmina el procés d'un mes per definir les línies vermelles que el seu negociador, l'excomissari francès Michel Barnier, haurà de continuar a Londres i queda a disposició de la part britànica per arrencar les converses formals.





La comissió interministerial del Regne Unit que fixa l'estratègia negociadora també ha aprovat aquest dimarts el mandat a negociar, que no es coneixerà fins dijous, segons fonts britàniques que ha consultat.





Tant Brussel·les com Londres van apuntar la voluntat que els contactes comencin l'1 de març, tenint en compte el petit marge que disposen per tancar un acord a temps perquè el nou marc pugui entrar en vigor quan el 31 de desembre expiri el període de transició que encara manté l''statu quo' en les relacions bilaterals.





El Regne Unit va deixar de ser estat membre l'1 de febrer, va perdre la seva representació en les institucions comunitàries i va deixar de tenir veu i vot en les decisions de la UE. No obstant això, manté de manera temporal la resta de relacions com si fos un estat membre i continua sotmès al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb la finalitat de tenir marge per negociar.





Així doncs, els Vint-i-set tenen entre les seves prioritats segellar "compromisos sòlids" per garantir la igualtat de condicions en matèria de competència i ajudes d'estat, per afavorir un entorn "obert i just", tenint en compte la proximitat geogràfica i la independència econòmica de la UE i el Regne Unit.