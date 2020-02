Savater i Rosa Díez convocaran una manifestació a Madrid contra les cessions de Sánchez al nacionalisme

El filòsof i escriptor Fernando Savater i la exportaveu d'Unió Progrés i Democràcia Rosa Díez han presentat aquest dimecres la plataforma Unió 78, que busca "defensar la democràcia, les institucions i la Constitució de 1978" i oposar-se a les cessions de Govern de Pedro Sánchez als partits nacionalistes. Amb aquesta finalitat, preveuen celebrar una primera manifestació a Madrid abans de Setmana Santa.





En l'acte de presentació de la plataforma a Madrid han participat, a més de Savater i Díez, l'exdiputat del PSOE Jesús Cuadrado, els exdiputats del PP al Parlament basc María San Gil --expresidenta del PP basc-- i Carlos Urquijo, que va ser delegat de Govern a Euskadi quan Mariano Rajoy era president, i David Mejía, de la societat civil.





Segons ha explicat Rosa Díez, Unió 78 és una "iniciativa cívica ciutadana" i "una plataforma d'activisme polític no institucional, sense pretensions electorals ni a curt ni a llarg termini", que neix com un instrument per "defensar la ciutadania, també en carrer".





L'exlíder d'UPyD ha comparat aquesta iniciativa amb Ja n'hi ha prou, la plataforma fundada al País Basc l'any 2000 per "defensar la democràcia i les institucions democràtiques", i ha indicat que en aquest moment era necessari alguna cosa similar.









En el manifest, publicat a la web www.union78.es, s'explica que la nova plataforma "només intervindrà en demostracions públiques i puntuals sobre aquelles polítiques governamentals que ho exigeixin" i únicament hi ha d'haver amb aquest fi, no com a organització burocràtica.





EN CONTRA DE LA TAULA DE DIÀLEG SOBRE CATALUNYA





Concretament, Savater ha dit que no es pot permetre que Espanya passi de ser "una nació cívica a una nació ètnica" i que el país es converteixi en "una caixa buida en la qual hi ha ficades diverses nacionalitats i territoris".





En aquest sentit, ha rebutjat que a la taula de diàleg sobre Catalunya entre el Govern central i la Generalitat, que es reuneix per primera vegada aquest dimecres, es pugui discutir sobre l'autodeterminació d'aquesta comunitat autònoma, com pretenen els polítics independentistes. Segons el filòsof basc, el "dret a decidir" correspon a tots els espanyols, no només a una part.





Els polítics --en aquest cas, l'Executiu del PSOE i Unides Podemos-- "no poden fer concessions amb el que no és seu", i "no podem consentir que uns altres, en el nostre nom, ens treguin trossets de ciutadania per donar-los a altres molt voraços ", ha subratllat, qüestionant que els membres d'aquesta taula de diàleg decideixin ells sols sobre el futur de Catalunya.





Així mateix, a la plataforma li preocupen qüestions com l'educació pública a Catalunya, "pervertida" per les idees nacionalistes, que el Govern tracti com a interlocutors vàlids a "persones condemnades pels tribunals", com el president de la Generalitat, Quim Torra, o que es pugui repetir el Procés sobiranista de la tardor de 2017 a Catalunya.





També censuren la transferència del règim econòmic de la Seguretat Social al País Basc després del pacte entre el Govern central i el PNB. Díez ha assenyalat que diferents governs d'Espanya han interpretat que la transferència dels fons suposaria trencar la caixa única de la Seguretat Social i atemptar "contra la solidaritat i la igualtat entre espanyols". "És inconstitucional i per això no s'ha produït abans", ha conclòs.