El Teatre Villarroel estrena a Espanya de 'Perdón'

En alguns països europeus és habitual que els teatres ofereixin sessions els dissabtes i diumenges a mig matí. Són les anomenades 'matinés'. Una cosa nou a Espanya, on aquest tipus d'horari se sol reservar per a la programació familiar, és a dir, la dedicada als nens. Però al Villarroel Teatre s'incorpora a aquest horari una oferta per a adults amb 'Perdón', una obra que estrenen a Espanya els autors i intèrprets argentins Andrés Caminos i Gadiel Sztryk i que estarà en cartell fins al 29 de març. Amb dues funcions matinals a les 12:30 i unes altres dues a les 17.30 i 20.30 els dissabtes i diumenges, respectivament.









Els dos components de la companyia Sutottos van explicar que 'Perdón' gira al voltant del sentiment de culpa, a la utilització del retret i a el paper que exerceix en la nostra vida l'ego. Utilitzen per a això el retrobament que es produeix, després de 28 anys de separació, entre dos amics d'infància, ocasió que permet posar en relleu què és tot el que ha canviat en la seva vida en aquest llarg període i en quina forma els llaços que van nuar quan eren nens romanen vigents tres dècades després.





"És el contrapunt entre l'amistat de dos menors i la forma en què aquest nexe es conserva quan tots dos són adults. Perquè el sentiment de culpabilitat és una cosa habitual en les relacions humanes, un sentiment que provoca tensions i crispació. D'aquesta manera, el retrobament es transforma en una disputa permanent entre els seus dos egos, amb l'emergència de reclams del passat i la constatació de les frustracions del present".





I afegeixen que "el tema, en realitat, és dens, profund i, al nostre entendre, universal, però el portem a un extrem que el que podria ser un drama el trastoquem en humor". A aquest relaxament de la tensió dramàtica contribueix sens dubte la incorporació d'un parell de cançons que interpreten ells mateixos a guitarra. "El nostre teatre ens diuen vol arribar a tothom, ser accessible a qualsevol tipus de públic".





Després de Barcelona tenen previst continuar la seva gira espanyola amb aquesta mateixa obra a Sant Sebastià.