TMB interromp el servei en trams de la L1 i la L4 de Metro a l'agost per obres

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) preveu realitzar obres a la L1 i la L4 de Metro aquest estiu per renovar la via, substituir elements i adequar la catenària per millorar la prestació de servei, que quedarà interromput durant gran part del mes d'agost.





Segons ha avançat 'TOT Barcelona' i han confirmat fonts de TMB, a la L1 es treballarà en diferents trams entre Hospital de Bellvitge i Torrassa, que impediran la circulació en aquest tram durant 21 dies, "en principi entre el 8 i el 28 d'agost ", de manera que el servei acabarà a Santa Eulàlia.









TMB habilitarà un servei especial de bus i altres alternatives mitjançant els transports existents a la zona durant el temps que el servei estigui interromput per les obres.





A la L4, els treballs es realitzaran en diferents trams de la línia entre l'estació Maresme/Fòrum i la de Besòs, i el servei estarà interromput en aquesta zona durant quatre setmanes d'agost.





TMB destinarà al voltant de set milions d'euros en conjunt, tot i que l'import pot variar en funció de les licitacions que estan en curs, han informat les mateixes fonts.