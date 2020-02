Maria Xaràpova anuncia la seva retirada del tennis als 32 anys

La tennista russa Maria Xaràpova ha anunciat aquest dimecres que es retira de l'esport professional i ha posat punt i final a una carrera en la qual ha guanyat els quatre torneigs de gran eslam i ha arribat a ocupar el número u mundial.





"Com deixes enrere l'única vida que has conegut? Com t'allunyes de les pistes on has entrenat des que eres una nena, el joc que estimes, que t'ha provocat llàgrimes i alegries indescriptibles, un esport en què has trobat una família i aficionats que t'han animat durant més de 28 anys? Soc nova en això, així que si us plau perdoneu-me. Tennis: m'estic acomiadant", ha anunciat Xaràpova a través d'un article de la revista 'Vanity Fair'.





A més de l'exigència mental, ha reconegut que els seus problemes físics també han influït en la renúncia, tenint en compte que ha patit diverses lesions i que "amb el temps" els seus "tendons s'han esfilegat com cordes".









"M'he sotmès a múltiples cirurgies i he passat innombrables mesos fent fisioteràpia. El simple fet de caminar a la pista ja era una victòria quan només hauria d'haver estat el primer pas per assolir-la. Això no ho comparteixo per fer llàstima, sinó per descriure la meva nova realitat: el meu cos s'havia convertit en una distracció", ha reconegut.





Xaràpova va guanyar Wimbledon l'any 2004, quan tot just tenia 17 anys, i l'US Open el 2006. Posteriorment, també va conquerir l'Open d'Austràlia (2008) abans d'arrodonir el seu palmarès de gran eslams amb dos Roland Garros (2012 i 2014). A més, va ocupar durant 21 setmanes el número u mundial i entre els seus èxits també es compten la plata olímpica a Londres 2012 o la Copa Federació 2008. L'any 2016, va ser sancionada dos anys per donar positiu en meldoni.