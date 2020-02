”la Caixa” obre la dotzena convocatòria del Concurs de Relats Escrits per Gent Gran

”la Caixa” ha obert la convocatòria de la dotzena edició del Concurs de Relats Escrits per Gent Gran, organitzat amb la col·laboració de Radio Nacional de España (RNE) i La Vanguardia. Fins al proper 3 de maig, les persones més grans de 60 anys que ho desitgin poden presentar el seu relat al certamen, que té com a lema 'Hi havia una vegada, la teva història'. El veredicte es donarà a conèixer el dia 8 de juny. Com en l’edició anterior, les persones grans que ho vulguin també podran enviar un microrelat de 100 paraules.





La participació de la gent gran en aquest Concurs de Relats, que compleix dotze anys, no ha deixat d'augmentar des de la seva posada en marxa el 2009, quan es van rebre 375 relats. L'any passat es va arribar als 1.678 relats curts i 578 microrelats escrits per persones grans procedents de tot el territori espanyol.





Font: Shutterstock





Els guanyadors o guanyadores del concurs reben com a premi l'adaptació i emissió radiofònica del relat o el microrelat, la il·lustració del mateix i la seva publicació a la pàgina web de l'Obra Social ”la Caixa”. A més, els guanyadors de les dues categories podran formar part del jurat de la propera edició del concurs.





D'altra banda, tots els relats finalistes s’inclouen en un llibre biennal que s'utilitza per dinamitzar els tallers literaris de Grans Lectors que es realitzen tant en els centres propis de gent gran de ”la Caixa” com en els centres on hi ha un conveni amb administracions de tot l’Estat. Més de 3.500 grans participen anualment en aquests tallers, que promouen punts de trobada per millorar la comunicació i afavorir les relacions socials, desenvolupant-se en forma de tertúlies participatives sobre un llibre triat especialment per la seva temàtica.





A través d'aquest certamen, es pretén impulsar la participació i el paper actiu de la gent gran en la nostra societat, fomentant l'hàbit de la lectura, la creativitat i la possibilitat d’assumir nous reptes al llarg de la vida, com és el d’escriure un relat per primer cop. Els relats escrits per gent gran són el reflex del coneixement acumulat en anys d'experiències, i també de com observen la

nostra història, el nostre temps i la seva pròpia vida.





Les persones interessades poden consultar les bases del concurs a: https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/personas-mayores/formacion-y-voluntariado/concurso-relatos





Aquest any, el jurat el conformen els escriptors Soledad Puértolas i Fernando Schwartz; els periodistes Ana Vega Toscano, especialista en cultura de RNE, i Miquel Molina, director adjunt de La Vanguardia; els guanyadors de la edició 2019 en microrelat i relat respectivament, Gloria Martín i Ramón Llanes; i Jesús N. Arroyo, director corporatiu de Comunicació i Màrqueting de la

Fundació Bancaria ”la Caixa”, i Marc Simón, subdirector general de la Fundació Bancaria ”la Caixa”.