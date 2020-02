Roster Movistar celebra a Barcelona un nou esdeveniment musical amb vocació acadèmica

Roster Movistar, el projecte de mecenatge cultural de Movistar objectiu del qual és elevar el talent musical i potenciar el desenvolupament de bandes i artistes nacionals, presenta We Are Roster, un nou esdeveniment amb vocació acadèmica que pretén reunir a públic, artistes i professionals del sector.





MÉS INFORMACIÓ El primer Roster Day arriba a Barcelona amb concerts i una taula rodona sobre la identitat visual









We Are Roster celebrarà a Barcelona la seva primera edició el divendres 28 de febrer entre les 18 i les 23 hores a l’espai Abaixadors10. Aquest esdeveniment comptarà amb tres ponències en format de taula rodona moderades per Frankie Pizá, multidisciplinari de la indústria de la música i director creatiu a Primavera Sound i Vampire Studio, on els assistents coneixeran de prop als artistes del Roster Movistar tenint com a fil conductor una temàtica proposada pels mateixos grups.





Cor Blanc parlarà sobre jugar a guardar sons d’apps i de pàgines web com a punt de partida per a crear les seves cançons; Urfabrique oferirà un workshop de Síntesi Substractiva Analògica amb l’objectiu de presentar el sistema de funcionament d’un sintetitzador analògic; i el productor EJ Marais crearà una cançó a través de samples. Per una altra part, Doble Pletina i Le Nais parlaran sobre Cinema, feminisme i direcció d’art. La jornada finalitzarà amb un B2B entre EJ Marais i Le Nais.





Les invitacions a ambdues edicions de We Are Roster es poden aconseguir online de forma gratuïta a la web roster.movistar.es.