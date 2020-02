Renfe posarà en marxa al juny el nou web de venda de bitllets

Renfe posarà en servei el proper mes de juny la seva nova pàgina web, un cop conclogui la remodelació que està duent a terme en l'actual, amb la finalitat de "millorar l'experiència dels viatgers" davant les queixes sobre la seva complexitat que rep dels usuaris, segons va anunciar el ministre de Transports, José Luis Ábalos.





"Som conscients que l'actual web no està a l'altura del que els ciutadans demanden ni del que nosaltres hem i som capaços d'oferir", ha indicat el ministre durant la seva compareixença al Congrés.





Renfe ultima la millora i simplificació del seu web quan l'actual ja constitueix el seu principal canal de venda de bitllets, atès que comercialitza en línia més del 50% del total, per davant dels que despatxa a les taquilles de les estacions, per telèfon o en les agències de viatges. A més, comptabilitza uns 160 milions de visites anuals.





D'aquesta manera, la companyia ferroviària pública estrenarà la nova pàgina d'Internet en vigílies de la temporada de vacances d'estiu, una de les èpoques de major mobilitat de viatgers, i uns mesos abans que al desembre comenci a afrontar la competència d'altres operadors a l'AVE.









Renfe va emprendre a mitjan 2019 els treballs de renovació de la seva actual lloc a Internet, que data de 2008, en el qual invertirà uns 750.000 euros.





La companyia pública aborda aquest treball en paral·lel al desenvolupament de la seva pròpia aplicació (app) de mobilitat 'Renfe as a Service', una eina digital amb la qual busca que els seus bitllets no els comercialitzin altres plataformes i oferir als viatgers contractar tot tipus de trajectes i transports, no només el tren.





A més, la companyia treballa per ampliar el període d'antelació amb la qual els passatgers poden comprar els seus bitllets, per tal d'estendre-fins a un any, davant el màxim de tres mesos actuals.





Totes aquestes mesures s'emmarquen en l'estratègia de negoci que desenvolupa Renfe per tal d'abordar la digitalització i preparar-se per la competència, entre les quals també figuren la posada en marxa el proper mes d'abril del primer AVE companyia de baix cost AVLO.