El Consell per la República ha informat aquest dimecres que ja hi ha 525 autocaravanes i 583 autocars confirmats que es desplaçaran dissabte a Perpinyà (França) per assistir a l'acte en el qual participarà l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





En una roda de premsa, el Consell per la República i l'ANC han destacat que aquest nombre d'autocars confirmats demostra que serà una "mobilització massiva", ja que és una xifra major a les mobilitzacions que l'independentisme ha fet en els últims anys en Estrasburg --77 autocars i dues avions--, a Brussel·les --214 autocars-- i a Madrid --421 autocars--, segons un comunicat.





La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha reivindicat que "hi ha molta il·lusió i esperança" per a aquest acte, que creu que ha de servir per celebrar la immunitat que s'ha reconegut a Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín, i ha assegurat que hi haurà 250 voluntaris i 226 periodistes acreditats.









Les entitats sobiranistes han explicat que les portes del recinte s'obriran a les 08.00 hores i entre les 10.15 i les 11.30 hi haurà punxadiscos per amenitzar l'espera, posteriorment hi haurà una actuació castellera i a les 12.00 començarà l'acte polític, conduït per les actrius Carme Sansa i Lloll Bertran.





Durant l'acte, estaran "representades totes les veus de l'exili i de la repressió", ha afirmat el líder de Demòcrates i membre de Consell per la República, Toni Castellà, que ha anunciat que els líders independentistes empresonats intervindran a través de vídeos o cartes , i els que estan a l'estranger estaran en l'acte o compareixeran per videoconferència.





A més, hi haurà actuacions de Roger Mas, Gerard Jacquet i Lluís Llach, i a l'acabar l'acte hi haurà una fira d'entitats i altres animacions al Palau de Congressos de Perpinyà.